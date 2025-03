O RB Bragantino chega para a edição do Campeonato Brasileiro de 2025 disposto a fazer tudo diferente da temporada passada, quando foi para a última rodada com chances reais de rebaixamento. Agora, com algumas mudanças na equipe e ainda sob o comando do técnico Fernando Seabra, o time de Bragança Paulista quer voos maiores e melhores neste ano.

Esta será a 16ª vez que o Massa Bruta disputará a elite do Nacional, sendo a melhor posição em 1991, quando foi vice-campeão da edição. Da Série B, foi campeão duas vezes, e da C, uma. Agora, a luta será pela primeira taça da Primeira Divisão, mas com consciência de que a missão será difícil.

A temporada da equipe de Seabra começou com a disputa do Campeonato Paulista. No torneio estadual, o time chegou até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Santos, por 2 a 0, em jogo único que foi disputado na Vila Belmiro.

Como foi o RB Bragantino no Brasileirão 2024

A última edição do campeonato, definitivamente, não deve ser lembrada. Isso porque a equipe de Bragança Paulista terminou na 16ª posição, ou seja, o primeiro time a escapar do rebaixamento. Com apenas 44 pontos, o RB Bragantino somou apenas 10 vitórias, além de 14 empates e outras 14 derrotas. Foi apenas na 38ª rodada do Brasileirão que, ao golear o Criciúma por 5 a 1, em casa, garantiu sua permanência na elite.

Elenco do RB Bragantino para o Brasileirão 2025

A principal contratação do RB Bragantino nesta última janela de contratações foi o atacante Isidro Pitta, que pertencia ao Cuiabá. Em contrapartida, perdeu sua principal peça: o meio-campista Lucas Evangelista, que acertou com o Palmeiras. Fabinho (foto), que era do Verdão, chegou logo após a negociação do colega com o Alviverde.

O atual elenco do Massa Bruta é formado por: Cleiton e Lucão (goleiros); Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Augustín Sant'Anna, Andrés Hurtado e Nathan Mendes (laterais); Guzmán Rodríguez, Eduardo Santos, Pedro Henrique e DG (zagueiros); Fabinho, Gabriel, Ramires, Jhon Jhon, Gustavo Neves, Matheus Fernandes, Willian Chumbinho e João Neto (meio-campistas); Pitta, Fernando, Vinicinho, Thiago Barbosa, Sasha, Lucas Barbosa, Mosquera, Nacho e Vitinho Mota (atacantes).

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Técnico do RB Bragantino

Fernando Seabra, de 47 anos, chegou ao clube paulista em novembro de 2024 com a missão de livrar o Massa Bruta do rebaixamento no Brasileirão. Ele conseguiu e não havia sido a primeira vez, já que na reta final de 2023 ajudou o Cruzeiro neste mesmo objetivo. Agora, fará um trabalho desde o início do Nacional para tentar voos mais altos e positivos.

Jogos do RB Bragantino no Brasileirão 2025

O RB Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (31), às 20h (de Brasília), contra o Ceará, no Estádio Nabi Abi Chedid. Na sequência, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, em duelo marcado para o dia 6 de abril. A terceira rodada será novamente em Bragança Paulista, quando receberá o atual campeão, o Botafogo, no dia 13.

