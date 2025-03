Maiores artilheiros do Brasileirão: quem fez mais gols na Série A

Ao longo das décadas, o Campeonato Brasileiro consagrou inúmeros ídolos e goleadores. Desde a sua consolidação em 1971, a artilharia da Série A tornou-se um dos marcos da excelência no futebol nacional. Nomes como Roberto Dinamite, Romário, Zico, Fred e outros estão gravados para sempre na memória do torcedor por seus feitos dentro das quatro linhas. Neste texto, apresentamos o ranking atualizado dos maiores artilheiros da história do Brasileirão, considerando apenas os jogos e gols válidos na elite do futebol brasileiro. O Lance! lista os maiores artilheiros do Brasileirão.

Maiores artilheiros do Brasileirão

Roberto Dinamite, o eterno camisa 10 do Vasco

No topo do ranking está Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco da Gama. Com 190 gols em 328 partidas, o atacante manteve uma média de 0,58 gols por jogo entre 1971 e 1992. Além do Vasco, onde construiu a maior parte de sua carreira, Dinamite também atuou pela Portuguesa em 1989, mas sempre será lembrado por sua identificação com o clube carioca.

Fred: regularidade e longevidade no Brasileirão

Fred, que se despediu dos gramados em 2022, aparece em segundo lugar com 158 gols em 343 jogos. Com passagens marcantes por Cruzeiro, Atlético Mineiro e principalmente Fluminense, o atacante foi um dos grandes nomes da era dos pontos corridos. Sua média foi de 0,46 gols por jogo, destacando-se pela regularidade ao longo dos anos.

Romário, o artilheiro polêmico e eficiente

Com 154 gols em 251 jogos, Romário ocupa a terceira posição. Dono de uma das maiores médias do ranking (0,61 por partida), o “Baixinho” brilhou por Flamengo, Vasco e Fluminense entre 1985 e 2007. Sua habilidade, frieza nas finalizações e faro de gol fizeram dele um dos atacantes mais letais da história do futebol mundial — e também do Brasileirão.

Outros nomes históricos no top 10 do Brasileirão

Na sequência do ranking, aparecem Edmundo (153 gols), Zico (135), Diego Souza (130), Túlio Maravilha (129) e Serginho Chulapa (127), além de Dadá Maravilha, que também marcou 127 vezes. Washington (126) e Luís Fabiano (116) completam a lista dos dez primeiros. São jogadores que marcaram época em diferentes décadas e que contribuíram para escrever a história do futebol brasileiro.

Top-10 dos maiores artilheiros da história do Brasileirão

Roberto Dinamite: 190 gols Fred: 158 gols Romário: 154 gols Edmundo: 153 gols Zico: 135 gols Diego Souza: 130 gols Túlio Maravilha: 129 gols Serginho Chulapa: 127 gols Dadá Maravilha: 127 gols Washington: 126 gols Luís Fabiano: 116 gols

Gabigol e Wellington Paulista: os mais recentes da lista

Entre os artilheiros que ainda estavam em atividade até 2023, dois nomes se destacam: Gabigol, com 107 gols em 225 partidas, e Wellington Paulista, com 108 em 435 jogos. Gabigol segue defendendo o Flamengo e ainda tem margem para subir no ranking, enquanto Wellington encerrou a carreira como um dos atacantes mais longevos da era moderna.

Outros nomes acima dos 100 gols no Brasileirão

Também fazem parte do grupo de jogadores com mais de 100 gols no Brasileirão: Alecsandro (105 gols), Kléber Pereira (102) e o Rei Pelé, com 101 gols registrados no campeonato. É importante lembrar que os dados de Pelé são contabilizados a partir de 1959, quando o Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil passaram a ser reconhecidos como equivalentes ao Campeonato Brasileiro.

Média de gols: quem foi mais letal?

Se for analisada apenas a média de gols por jogo, o nome de Serginho Chulapa impressiona: 0,69 gols por partida, o maior índice entre os jogadores com mais de 100 gols. Em seguida aparecem Washington (0,63), Romário (0,61) e Zico (0,54). Esses números mostram não apenas a capacidade de marcar gols, mas também a eficiência com que esses atletas aproveitaram suas oportunidades.