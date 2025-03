Critérios de desempate do Brasileirão 2025: conheça os 7 itens

O Campeonato Brasileiro Série A 2025 segue o modelo tradicional de pontos corridos, no qual cada um dos 20 clubes participantes enfrenta todos os demais em partidas de ida e volta, totalizando 38 rodadas. Ao final da última rodada, o clube que tiver somado o maior número de pontos será declarado campeão. No entanto, em um campeonato cada vez mais equilibrado e competitivo, é comum que duas ou mais equipes terminem com a mesma pontuação. Para esses casos, o regulamento estabelece critérios de desempate que garantem justiça e clareza na definição da classificação final. O Lance! te explica os critérios de desempate do Brasileirão 2025.

De acordo com o artigo 15 do Regulamento Específico da Competição (REC), sete critérios são aplicados, em ordem hierárquica, para desempatar clubes que encerram o campeonato com a mesma quantidade de pontos. A seguir, explicamos em detalhes cada um desses critérios.

Critérios de desempate do Brasileirão 2025

1º Critério: Maior número de vitórias

O primeiro fator considerado é o número de vitórias. A ideia é valorizar os clubes que buscaram mais o resultado positivo ao longo da competição. Um time com mais vitórias, mesmo que tenha mais derrotas, será privilegiado em relação a outro que tenha somado a mesma pontuação com mais empates.

2º Critério: Maior saldo de gols

Se houver igualdade no número de vitórias, o próximo critério é o saldo de gols, ou seja, a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Esse é um indicativo do desempenho ofensivo e defensivo da equipe ao longo do campeonato.

3º Critério: Maior número de gols pró

Caso os dois primeiros critérios não sejam suficientes para o desempate, passa-se à contagem do número de gols marcados (gols pró). Aqui, é valorizado o ataque mais eficiente entre os times empatados.

4º Critério: Confronto direto

Quando apenas dois clubes estiverem empatados em pontos, vitórias, saldo e gols pró, o confronto direto entre eles é considerado. A regra analisa os dois jogos disputados entre os clubes ao longo do campeonato (ida e volta), somando os resultados para verificar quem teve melhor desempenho no "jogo de 180 minutos".

Importante: Em caso de empate entre três ou mais clubes, o confronto direto é descartado, e o desempate segue diretamente para os critérios seguintes.

5º Critério: Menor número de cartões vermelhos

O quinto critério tem caráter disciplinar e busca premiar o time com melhor comportamento em campo. Leva-se em conta o número de cartões vermelhos recebidos durante a competição, sendo favorecido o clube com menos expulsões.

6º Critério: Menor número de cartões amarelos

Na mesma linha do critério anterior, o número de cartões amarelos também é levado em consideração, novamente favorecendo a equipe com menor número de advertências.

7º Critério: Sorteio

Se, mesmo após todos os critérios anteriores, a igualdade permanecer, o regulamento prevê o sorteio como último recurso. O procedimento é realizado pela CBF, e serve como solução excepcional para uma situação altamente improvável.

Critérios de desempate e seus impactos na competição

Esses critérios não servem apenas para definir o campeão. Eles são essenciais para a organização da tabela final em diversos aspectos do campeonato, como:

Determinação dos classificados para a CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana; Definição do vice-campeão e outras colocações importantes; Decisão sobre os quatro clubes rebaixados para a Série B; Vagas na Copa do Brasil, conforme regras específicas do regulamento.

Portanto, cada gol, vitória ou cartão pode fazer a diferença. Entender os critérios de desempate do Brasileirão 2025 é fundamental para torcedores, clubes e imprensa acompanharem a tabela de classificação com mais clareza e precisão.