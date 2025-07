Matheus Henrique comemora retorno aos jogos do Cruzeiro

O meia Matheus Henrique, que voltou a jogar pelo Cruzeiro neste domingo (27), comemorou o retorno aos jogos depois de quase quatro meses afastado. O jogador atuou por cerca dos 15 minutos finais na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Matheus Henrique usou as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu nesse período difícil e falar do “orgulho de nunca ter desistido”.

- Foram 110 dias. 110 dias de desafios, dores, fisioterapia, lágrimas engolidas e orações silenciosas. Hoje, eu só posso dizer: valeu a pena. Agradeço primeiramente a Deus, que me deu forças quando o corpo fraquejou. À minha esposa e minha família, que foram abrigo e combustível nos dias mais difíceis. Ao departamento médico do Cruzeiro, que cuidou de mim com excelência e dedicação em cada fase da recuperação. Aos meus companheiros, que me motivaram e fizeram questão de me lembrar todos os dias que eu voltaria mais forte. Esse retorno carrega dor, fé, superação e muito orgulho. Orgulho de vestir essa camisa. Orgulho de nunca ter desistido. Obrigado a cada um que se fez presente – publicou Matheus Henrique no Instagram.

Matheus Henrique ficou de fora de 22 jogos do Cruzeiro, desde abril

Matheus Henrique machucou o joelho direito na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela fase de grupos da Sul-Americana, em 9 de abril. Um dos destaques do Cruzeiro até então na temporada, o jogador ficou de fora justamente a partir da melhora de rendimento da equipe, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Matheus Henrique volta a ser opção para o técnico Leonardo Jardim

Matheus Henrique não atuou em 22 partidas do Cruzeiro, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Vitória Cup. Nesse período, a equipe venceu 13 vezes, empatou seis e perdeu apenas três.

O jogador agora passa a ser opção para a partida de quarta-feira (30), contra o CRB, no Mineirão, às 19h30. O técnico Leonardo Jardim já adiantou que vai poupar alguns titulares desse jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.