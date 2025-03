Artilheiros do Brasileirão nos pontos corridos: de 2003 até 2024

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em sistema de pontos corridos, adotando o formato mais comum das grandes ligas do mundo. A partir daí, além da consistência dos clubes, a regularidade dos jogadores passou a ter ainda mais valor. Nessa era, que já soma mais de 20 edições, alguns atacantes se destacaram ao balançar as redes com frequência e marcar seus nomes na história da competição. O Lance! lista os cinco maiores artilheiros do Brasileirão nos pontos corridos.

A seguir, listamos os cinco maiores artilheiros da era dos pontos corridos do Brasileirão, atualizados até o fim da temporada 2024:

Artilheiros do Brasileirão nos pontos corridos

1. Fred – 149 gols no Brasileirão

Ídolo de Fluminense e também com passagens marcantes por Cruzeiro e Atlético Mineiro, Fred é o maior artilheiro dos pontos corridos. Foram 149 gols marcados entre 2004 e 2022. Conhecido pelo posicionamento preciso, força física e cabeceio mortal, Fred foi sinônimo de eficiência, sendo peça fundamental nos títulos do Fluminense em 2010 e 2012.

O atacante também conquistou três vezes a artilharia de uma edição do Brasileirão: em 2012, 2014 e 2016, sendo um dos poucos jogadores a repetir esse feito em diferentes anos e por mais de um clube.

2. Diego Souza – 112 gols

Versátil e dono de uma longa carreira, Diego Souza marcou 112 gols no Brasileirão por diversos clubes. Atuou em times como Vasco da Gama, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Sport, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Fluminense, entre outros. Embora tenha começado a carreira como meia, consolidou-se como um atacante goleador ao longo dos anos.

Sua capacidade de finalização, presença de área e leitura de jogo o colocaram como um dos artilheiros mais prolíficos da era dos pontos corridos, mesmo sem ser um centroavante clássico em boa parte da carreira.

3. Paulo Baier – 106 gols no Brasileirão

Um dos jogadores mais longevos da história recente do futebol brasileiro, Paulo Baier surpreende por ter ultrapassado a marca dos 100 gols mesmo sendo, essencialmente, um meia. Atuou por diversos clubes, como Goiás, Atlético Mineiro, Palmeiras, Sport e principalmente Athletico Paranaense, onde viveu grande fase.

Com 106 gols marcados entre 2003 e 2014, Baier era exímio cobrador de faltas e pênaltis, e ainda tinha um chute potente de média distância. Sua regularidade e faro de gol o tornaram uma referência no meio-campo.

4. Alecsandro – 105 gols

Filho do ex-jogador Lela e irmão de Richarlyson, Alecsandro construiu uma carreira sólida no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Internacional, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Coritiba e CSA. Em todos eles, deixou sua marca como goleador.

Com 105 gols no Brasileirão desde 2003, Alecsandro se destacava pela força física e boa finalização dentro da área. Apesar de não ter o mesmo prestígio midiático de outros nomes da lista, sempre foi reconhecido por sua eficiência.

5. Wellington Paulista – 100 gols no Brasileirão

Com passagens por mais de 10 clubes ao longo da carreira, Wellington Paulista atingiu a marca simbólica de 100 gols no Brasileirão. Atuou por times como Cruzeiro, Botafogo, Internacional, Chapecoense, Fortaleza, América Mineiro, entre outros.

Sua carreira é marcada pela resiliência e regularidade. Mesmo sem ser considerado um craque, Wellington foi importante em todas as equipes por onde passou, sendo decisivo em várias temporadas. Com bom posicionamento e força física, era um atacante incômodo para as defesas adversárias.

Uma era de regularidade no Brasileirão

Os cinco maiores artilheiros dos pontos corridos representam a importância da constância em alto nível. Mais do que temporadas isoladas de brilho, eles construíram suas marcas ao longo de anos, sempre entregando gols e desempenho.

Com o Campeonato Brasileiro cada vez mais competitivo, atingir marcas como essas se torna uma missão difícil. A maioria dos grandes goleadores atuais costuma sair do país cedo ou é envolvida em muitas transferências, o que dificulta a consolidação no torneio.

Por isso, nomes como Fred, Diego Souza e Paulo Baier são lembrados não apenas pelos números, mas pelo impacto duradouro no futebol brasileiro.