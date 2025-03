Times com mais pontos no Brasileirão: veja o ranking histórico

O Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, principal competição nacional de clubes no Brasil, é disputado desde 1971 sob diversas fórmulas e regulamentos. Com mais de cinco décadas de história, os números acumulados permitem traçar rankings históricos que refletem a regularidade e grandeza das equipes ao longo do tempo. Um dos principais levantamentos é o ranking de pontos, que contabiliza todos os pontos conquistados por cada clube desde a primeira edição da era moderna do Brasileirão até a temporada de 2024. O Lance! apresenta os times com mais pontos no Brasileirão.

Times com mais pontos no Brasileirão

São Paulo lidera o ranking histórico de pontos do Brasileirão

Ao final do Brasileirão 2024, o São Paulo Futebol Clube ocupa o topo do ranking histórico com 2.377 pontos. O Tricolor paulista assumiu a liderança em 2006 e, desde então, se manteve na primeira colocação. A equipe conquistou esse feito com base em campanhas regulares, bons desempenhos em pontos corridos e presença constante entre os grandes clubes da competição.

Na segunda colocação aparece o Flamengo, com 2.301 pontos. O clube carioca, que teve forte desempenho especialmente na era dos pontos corridos, encurtou a distância para o líder ao longo da última década. Em terceiro lugar está o Internacional, com 2.286 pontos, líder do ranking entre 1975 e 1998, período em que foi referência de regularidade e desempenho.

Top 10 times com mais pontos na história do Brasileirão (1971–2024)

São Paulo – 2.377 pontos

Flamengo – 2.301 pontos

Internacional – 2.286 pontos

Atlético-MG – 2.242 pontos

Corinthians – 2.237 pontos

Palmeiras – 2.234 pontos

Santos – 2.158 pontos

Grêmio – 2.141 pontos

Cruzeiro – 2.069 pontos

Fluminense – 2.019 pontos

Completam o top 15: Vasco da Gama (1.857), Botafogo (1.818), Athletico Paranaense (1.747), Goiás (1.423) e Coritiba (1.319).

Histórico dos líderes do ranking

O ranking também apresenta uma linha do tempo dos clubes que já estiveram na liderança ao longo da história. O Atlético-MG foi o primeiro líder em 1971. Depois, Palmeiras e Internacional se alternaram no topo até 1998. Em 1999, o Galo reassumiu a liderança, que também foi de São Paulo em 2004, Internacional em 2005, e novamente do São Paulo a partir de 2006 — liderança mantida até hoje.

Essa variação evidencia como diferentes fases históricas, fórmulas de disputa e ciclos de sucesso influenciaram o posicionamento das equipes.

Presença constante e regularidade

É importante destacar que o ranking de pontos considera apenas os campeonatos da Série A. Até 2024, 127 clubes já participaram da elite do futebol brasileiro. No entanto, apenas alguns deles mantêm presença frequente, o que impacta diretamente na pontuação acumulada.

Clubes como São Paulo, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, Corinthians e Palmeiras participaram da maioria das edições, consolidando suas posições no topo do ranking.

Já clubes como Bahia (1.282 pontos), Sport (1.166), Vitória (1.161), Guarani (912), Portuguesa (869) e Ponte Preta (860) aparecem entre os 21 maiores pontuadores, reflexo de décadas de participação e campanhas de destaque mesmo fora da elite nos últimos anos.

Regularidade como marca dos gigantes

O ranking de pontos do Brasileirão é um retrato fiel da consistência histórica dos clubes. Ele mostra que, mais do que títulos esporádicos, a regularidade nas boas campanhas é o que consolida a grandeza ao longo do tempo.

Mesmo clubes com títulos recentes, como o Fluminense (campeão em 2010 e 2012), Vasco e Botafogo (com campanhas históricas), ainda estão atrás de equipes que mantiveram sequência de bons desempenhos ao longo das décadas.