Guia do Brasileirão: Mirassol chega à elite pela primeira vez

O Mirassol, enfim, conquistou seu objetivo: chegar à elite do Brasileirão. O time do interior paulista é o quinto novato a alcançar o feito na era dos pontos corridos da competição e foi justamente em um ano muito especial para o clube, o de seu centenário.

A temporada da equipe, assim como a de outros clubes paulistas, começou com a disputa do Estadual. No torneio deste ano, o Mirassol chegou até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Corinthians, por 2 a 0, em jogo único que foi disputado na Neo Química Arena.

Agora, a equipe busca paulista se firmar na competição, permanecer na Série A para, aos poucos, ampliar seus objetivos no Brasileirão. Para isso, conta com jogadores conhecidos, como o goleiro Walter e o atacante Clayson, ex-Corinthians, o zagueiro David Braz, que atuou no Santos, e o lateral-esquerdo Reinaldo, que já defendeu Grêmio e São Paulo.

Como foi o Mirassol no Brasileirão 2024

Se em 2023, o time quase conquistou a sonhada vaga para a elite do Nacional, mas em 2024 ela não escapou. O Leão disputou a Série B com eficácia, permanecendo no G4 durante praticamente toda a competição e, ao final dela, viu o acesso sacramentado com uma rodada de antecedência, terminando na segunda posição na tabela de classificação.

Elenco do Mirassol para o Brasileirão 2025

O atual elenco do Mirassol é formado por: Alex Muralha, Thomazzela e Walter (goleiros); Daniel Borges, Lucas Ramon, PH e Reinaldo (foto) (laterais); Alan Empereur, David Braz, Jemmes, João Victor e Luiz Otávio (zagueiros); Neto Moura, Roni, Sales, Danielzinho, Gabriel e José Aldo (meio-campistas); Chico Kim, Clayson, Davó, Iury Castilho, Léo Gamalho e Negueba (atacantes).

Técnico do Mirassol

Rafael Guanaes, de 43 anos, estava sem clube desde que foi demitido do Atlético-GO e acertou com o Mirassol para a sequência da temporada. Ele assumiu o cargo vago desde a demissão de Eduardo Barroca. no final de fevereiro. Sem um técnico, o Mirassol foi comandado pelo auxiliar Ivan Baitello nos jogos contra Palmeiras e Corinthians, nas duas últimas partidas que disputou no Campeonato Paulista.

Jogos do Mirassol no Brasileirão 2025

O Mirassol estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na sequência, retorna para casa para enfrentar o Fortaleza, em duelo marcado para o dia 6 de abril. A terceira rodada será novamente fora de seus domínios, quando vai a Salvador duelas com o Bahia, no dia 13.

