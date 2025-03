Vai começar o Brasileirão e o Vasco dará o pontapé inicial contra o Santos, de Neymar. O Cruz-Maltino manteve a espinha dorsal e encorpou o elenco e preenchendo as lacunas que tinha no grupo que terminou a competição na 10ª colocação em 2024.

Para o Brasileirão, o Vasco chega cercado de desconfiança por parte do torcedor, que não sente firmeza no trabalho do técnico Fábio Carille. O Cruz-Maltino foi eliminado pelo maior rival, o Flamengo, nas semifinais do Campeonato Carioca.

Diferentemente do ano passado, em que o Vasco disputou duas competições, em 2025, o Cruz-Maltino terá a Sul-Americana, além do Brasileirão e da Copa do Brasil. Isso faz a temporada ser mais desafiadora, tendo em vista que o grupo participará de mais um torneio, que é internacional, e contará com longas viagens. A expectativa é do clube é estar e se manter no topo das tabelas.

Como foi o Vasco no Brasileirão 2024

O Vasco viveu uma temporada de altos e baixos em 2024, tendo em vista que correu o risco de rebaixamento no início do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Cruz-Maltino teve quatro técnicos ao longo da competição e só engrenou sob o comando de Rafael Paiva.

Com o técnico, que nunca foi oficialmente efetivado pelo Vasco, o time quebrou diversos tabus, além de chegar a disputar uma vaga para a Libertadores. No entanto, o trabalho de Rafael Paiva desandou ao final da temporada e, com Felipe, o clube sacramentou uma vaga para a Sul-Americana.

Rafael Paiva foi responsável por grande parte do desempenho positivo do Vasco em 2024 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Elenco do Vasco para o Brasileirão 2025

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim, Pablo e Phillipe Gabriel;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo, Lyncon e Mauricio Lemos;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Sforza, Souza e Tchê Tchê;

Meias: Dimitri Payet, Estrella, Máxime Dominguez, Paulinho e Philippe Coutinho;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Benjamín Garré, Bruno Lopes, David, GB, Jean David, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Vegetti e Coutinho são os principais astros do time do Vasco (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Técnico do Vasco

Fábio Carille foi anunciado pelo Vasco antes da virada do ano. O técnico chegou ao Cruz-Maltino junto de três profissionais da comissão técnica: Leandro da Silva (auxiliar técnico), Denis Lupp (analista de desempenho) e César Mendes (preparador físico).

O técnico estreou pelo Vasco na 4ª rodada do Campeonato Carioca, quando a equipe venceu o Madureira, por 2 a 0, na Arena da Amazônia. De lá para cá, o Cruz-Maltino disputou mais 11 partidas, sendo cinco clássicos. Três deles foram contra o Flamengo, que culminaram com a eliminação na semifinal do estadual

Sob o comando de Fábio Carille, o Vasco tem 12 jogos. Ao todo são seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Carille chegou ao Vasco ainda em dezembro de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Jogos do Vasco no Brasileirão 2025

Data e horário Partida Rodada Local 30 de março, às 18h30 Vasco x Santos 1ª rodada São Januário A definir Corinthinas x Vasco 2ª rodada A definir A definir Vasco x Sport 3ª rodada A definir A definir Ceará x Vasco 4ª rodada A definir A definir Vasco x Flamengo 5ª rodada A definir A definir Cruzeiro x Vasco 6ª rodada A definir A definir Vasco x Palmeiras 7ª rodada A definir A definir Vitória x Vasco 8ª rodada A definir A definir Vasco x Fortaleza 9ª rodada A definir A definir Fluminense x Vasco 10ª rodada A definir A definir Vasco x Bragantino 11ª rodada A definir A definir São Paulo x Vasco 12ª rodada A definir A definir Vasco x Botafogo 13ª rodada A definir A definir Juventude x Vasco 14ª rodada A definir A definir Vasco x Grêmio 15ª rodada A definir A definir Vasco x Bahia 16ª rodada A definir A definir Internacional x Vasco 17ª rodada A definir A definir Mirassol x Vasco 18ª rodada A definir A definir Vasco x Atlético-MG 19ª rodada A definir A definir Santos x Vasco 20ª rodada A definir A definir Vasco x Corinthians 21ª rodada A definir A definir Sport x Vasco 22ª rodada A definir A definir Vasco x Ceará 23ª rodada A definir A definir Flamengo x Vasco 24ª rodada A definir A definir Vasco x Cruzeiro 25ª rodada A definir A definir Palmeiras x Vasco 26ª rodada A definir A definir Vasco x Vitória 27ª rodada A definir A definir Fortaleza x Vasco 28ª rodada A definir A definir Vasco x Fluminense 29ª rodada A definir A definir Bragantino x Vasco 30ª rodada A definir A definir Vasco x São Paulo 31ª rodada A definir A definir Botafogo x Vasco 32ª rodada A definir A definir Vasco x Juventude 33ª rodada A definir A definir Grêmio x Vasco 34ª rodada A definir A definir Bahia x Vasco 35ª rodada A definir A definir Vasco x Internacional 36ª rodada A definir A definir Vasco x Mirassol 37ª rodada A definir A definir Atlético-MG x Vasco 38ª rodada A definir

