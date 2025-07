Matheus Henrique volta a ser opção para Jardim no Cruzeiro

Se a derrota por 2 a 1 para o Ceará, domingo (27), no Mineirão, fez o Cruzeiro perder a invencibilidade de 16 jogos oficiais na temporada e a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, por outro lado, teve de positivo a volta do meia Matheus Henrique aos jogos, depois de quase quatro meses afastado devido à lesão no menisco do joelho direito.

Na primeira oportunidade em que voltou a ser relacionado para uma partida, após se recuperar da contusão, Matheus Henrique entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Silva, e atuou por cerca de 15 minutos, incluindo os acréscimos, passando a ser mais uma opção do técnico Leonardo Jardim para o meio-campo do Cruzeiro.

- O Matheus Henrique é um jogador importante para nós. Com essa maratona de jogos de três em três dias, não há muito tempo para treinar. Ele entrou mas o ritmo ainda estava diferente do que realmente vale. Mas temos de gerir desta forma, aos poucos, para conseguir tirar alguns minutos – afirmou Leonardo Jardim, na coletiva, após a partida no Mineirão.

O técnico do Cruzeiro também lamentou que Matheus Henrique não tenha se recuperado um pouco antes, para aproveitar o período de inter-temporada, durante a pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes:

- Foi uma pena que, na parada do campeonato, ele não estivesse recuperado para ter a oportunidade de fazer 20 dias práticos, com jogos treinos, para dar a ele outra capacidade de jogo. Vamos tentar gerir dessa forma, com algumas entradas e com os treinos. Em agosto, vamos ter mais espaço entre os jogos, mais tempo para treinar, e isso será importante para ele – observou Leonardo Jardim, de olho na folga no calendário nas datas reservadas aos jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição da qual o Cruzeiro já foi eliminado.

Matheus Henrique ficou de fora de 22 jogos, justamente a partir da melhora da equipe

Matheus Henrique machucou o joelho direito na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela fase de grupos da Sul-Americana, em 9 de abril. Um dos destaques do Cruzeiro até então na temporada, o jogador ficou de fora justamente a partir da melhora de rendimento da equipe, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheus Henrique não atuou em 22 partidas do Cruzeiro, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Vitória Cup. Nesse período, a equipe venceu 13 vezes, empatou seis e perdeu apenas três.

O jogador passa a ser opção para a partida de quarta-feira (30), contra o CRB, no Mineirão, às 19h30. Leonardo Jardim já adiantou que vai poupar alguns titulares desse jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.