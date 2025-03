O Botafogo estreia no Brasileirão no próximo domingo (30), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional da última temporada. Apesar de uma pré-temporada com tropeços, o Alvinegro teve um mês de preparação para virar a página e ir em busca do bicampeonato.

Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, a equipe passou por uma reformulação no elenco e na comissão técnica. Com mais de 16 saídas do time, incluindo peças importantes como Luiz Henrique e Thiago Almada, nove reforços chegaram para integrar à equipe e compor o elenco vitorioso, além do novo treinador Renato Paiva.

Com as mudanças e uma reapresentação tardia, o Alvinegro não conseguiu repetir o bom desempenho de 2024 e perdeu os três títulos disputados neste início de temporada: Supercopa, Campeonato Carioca e Recopa-Sul Americana.

A Supercopa contra o Flamengo, no Mané Garrincha, foi o primeiro tropeço. Ainda sem um técnico oficial e poucos dias de preparação com o elenco titular, o Botafogo perdeu por 3 a 1 para o rival e voltou para o Rio de Janeiro de mãos abanando. Em seguida, uma sequência de clássicos decisivos no Carioca fez com que o Alvinegro não conseguisse se recuperar e ficou de fora do mata-mata do estadual, terminando na nona colocação, pior desempenho do clube neste formato da competição.

O strike final veio com duas derrotas para o Racing na Recopa-Sul Americana. Com Cláudio Caçapa à frente da equipe em mais uma troca de comando, o Glorioso perdeu para os argentinos em Buenos Aires por 2 a 0 e repetiu o resultado no jogo de volta no Rio de Janeiro. Com um agregado de 4 a 0, o clube carioca encerrou as competições sem taças, mas ganhou uma nova 'pré-temporada' de preparação para a estreia no Brasileirão.

Agora, com Renato Paiva, a equipe teve 33 dias para recuperar lesionados, entrosar elenco e se adaptar ao estilo de jogo do novo treinador. Durante o período, o Botafogo fez dois testes. Um jogo-treino contra o Cruzeiro que terminou em 3 a 3, e a vitória contra o Novorizontino, por 3 a 1, em amistoso no último sábado (22).

Como foi o Botafogo no Brasileirão 2024

O Alvinegro começou o campeonato questionado depois de perder o título de 2023 e a queda precoce no Campeonato Carioca. Mas com a chegada de de Artur Jorge e de reforços de peso, a equipe respondeu rapidamente para se tornar uma das mais sólidas e eficientes do país. Além disso, com a chegada do treinador, vieram três pilares que transformaram a vida do Botafogo em 2024 e potencializaram um time multicampeão: inteligência, constância e força mental. Por fim, o favoritismo que foi se construindo a cada jogo se confirmou, se tornando o campeão com a maior sequência invicta do Brasileirão de pontos corridos.

Elenco do Botafogo para o Brasileirão 2025

Goleiros: John, Raul, Cristiano e Léo Linck; Laterais: Mateo Ponte, Vitinho, Marçal, Cuiabano, Alex Telles; Zagueiros: Alexander Barnoza, Bastos, Serafim, Jair Cunha, David Ricardo; Meio-campistas: Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Allan, Santi Rodríguez, Newton, Kauan Lindes, Vitinho Lopes; Atacantes: Jeffinho, Savarino, Elias Manoel, Nathan Fernandes, Rwan Cruz, Kayke, Rafael Lobato, Artur, Matheus Martins, Igor Jesus e Yarlen.

Técnico do Botafogo

Depois de quase três meses sem um técnico, Renato Paiva foi anunciado ao fim de fevereiro como o novo comandante do atual campeão brasileiro. Ainda sem desafios oficiais, o português fará sua estreia junto com a equipe no campeonato nacional. Com um mês de treinos, os jogadores têm elogiado a preparação da comissão técnica, e algumas mudanças já foram colocadas em prática.

O posicionamento de Igor Jesus e Patrick de Paula foram algumas das alterações feitas pelo treinador. O centroavante deve assumir uma função mais fixa na área, sem precisar sair muito para buscar a bola. Já o volante assumiu a posição de meia ofensivo, jogando mais próximo do gol. Foi assim que assumiu a artilharia da equipe em 2025.

Jogos do Botafogo no Brasileirão 2025

1ª Rodada: Palmeiras x Botafogo - 30/03 (dom) - 16h (de Brasília) - Allianz Parque 2ª Rodada: Botafogo x Juventude - 05/04 (sáb) 3ª Rodada: Red Bull Bragantino x Botafogo: 12/04 (sáb) 4ª Rodada: Botafogo x São Paulo - 16/04 (qua) 5ª Rodada: Atlético-MG x Botafogo -19/04 (sáb) 6ª Rodada: Botafogo x Fluminense - 26/04 (sáb) 7ª Rodada: Bahia x Botafogo - 03/05 (sáb) 8ª Rodada: Botafogo x Internacional - 10/05 (sáb) 9ª Rodada: Flamengo x Botafogo - 17/05 (sáb) 10ª Rodada: Botafogo x Ceará - 24/05 (sáb) 11ª Rodada: Santos x Botafogo - 30/05 (sáb) 12ª Rodada: Botafogo x Mirassol - 11/06 (qua) 13ª Rodada: Vasco x Botafogo - 12/07 (sáb) 14ª Rodada: Botafogo x Vitória - 16/07 (qua) 15ª Rodada: Sport x Botafogo - 19/07 (sáb) 16ª Rodada: Grêmio x Botafogo - 23/07 (qua) 17ª Rodada: Botafogo x Corinthians - 26/07 (sáb) 18ª Rodada: Botafogo x Cruzeiro - 02/08 (sáb) 19ª Rodada: Fortaleza x Botafogo - 09/08 (sáb) 20ª Rodada: Botafogo x Palmeiras - 16/08 (sáb) 21ª Rodada: Juventude x Botafogo - 23/08 (sáb) 22ª Rodada: Botafogo x Red Bull Bragantino - 30/08 (sáb) 23ª Rodada: São Paulo x Botafogo - 13/09 (sáb) 24ª Rodada: Botafogo x Atlético-MG - 20/09 (sáb) 25ª Rodada: Fluminense x Botafogo - 27/09 (sáb) 26ª Rodada: Botafogo x Bahia - 01/10 (qua) 27ª Rodada: Internacional x Botafogo - 16/10 (qua) 28ª Rodada: Botafogo x Flamengo - 25/10 (sáb) 29ª Rodada: Ceará x Botafogo - 05/11 (qua) 30ª Rodada: Botafogo x Santos - 19/11 (qua) 31ª Rodada: Mirassol x Botafogo - 22/11 (sáb) 32ª Rodada: Botafogo x Vasco - 29/11 (sáb) 33ª Rodada: Vitória x Botafogo - 03/12 (qua) 34ª Rodada: Botafogo x Sport - 06/12 (sáb) 35ª Rodada: Botafogo x Grêmio - 10/12 (qua) 36ª Rodada: Corinthians x Botafogo - 13/12 (sáb) 37ª Rodada: Cruzeiro x Botafogo - 17/12 (qua) 38ª Rodada: Botafogo x Fortaleza - 21/12 (dom)

