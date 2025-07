Lucas Sasha, do Fortaleza, lidera em média de desarmes na Série A

O volante Lucas Sasha, que recentemente renovou seu contrato com o Fortaleza, é o líder em média de desarmes neste Campeonato Brasileiro. O atleta foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o RB Bragantino, que aconteceu no último sábado (26). O novo vínculo do meio-campista com o Tricolor vai até o fim de 2026.

Diante dos paulistas, Sasha registrou oito desarmes e seis interceptações, como aponta o aplicativo Sofascore. Foi a primeira atuação com tais números, no Brasileirão, desde 2018. O último a conseguir a soma foi o volante Gabriel, contra a Chapecoense, quando jogava pelo Corinthians.

Além de ser o jogador com mais desarmes nesta rodada, Sasha lidera a média da estatística no Brasileirão, com 4,1 por jogo. Além disso, em interceptações, o atleta é o melhor do Leão e o quinto do campeonato: 1,6 de média. Os números são do Sofascore.

Lucas Sasha na partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza, que voltou a vencer após dez partidas, visita o Grêmio nesta terça-feira (29). A bola rola às 20h30 (de Brasília). Sasha elogiou o resultado contra o Bragantino e projetou o embate com os gaúchos.

— Muito importante pra gente essa vitória contra o Bragantino. O time fez uma partida muito boa, conseguimos nos impor e conquistar os três pontos, que são muito importantes pra gente. Temos mais um duelo difícil pela frente amanhã, sabemos que vamos ter dificuldades, mas esse grupo já mostrou que é capaz de passar por grandes adversários. Vamos em busca de poder somar pontos - frisou.

O Tricolor ocupa 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. O Grêmio, que tem 17 pontos, é o 14º colocado.

