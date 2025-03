Se não tem o mesmo número de craques e esquadrões na comparação às principais ligas europeias, o Campeonato Brasileiro tem, historicamente, como marca a imprevisibilidade e a competitividade. No país do futebol, com 12 gigantes e outras dezenas de grandes clubes regionais, todo torcedor começa a temporada com a esperança de soltar o grito de "é campeão".

No entanto, sem esquecer à história, o momento aponta para diferenças colossais. Na opinião unânime de Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, colunistas do Lance!, e dos editores do portal, o Flamengo é o principal candidato a levantar o caneco.

— O Brasileiro deste ano tem fatores especiais que devem influenciar na disputa. O principal

deles, o Super Mundial no meio do ano, que vai parar a competição no meio do caminho,

dar tempo para recuperação da maratona para alguns e mudar o foco de quem está na

disputa do campeonato que acontecerá nos Estados Unidos. Por conta do calendário mais apertado ainda, times como Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians podem se dar bem, se tiverem boas largadas. Mas o essencial para uma disputa tão dura será um elenco muito forte. E neste caso, o Flamengo parece seguir imbatível - avaliou Eduardo Tironi

Gustavo Fogaça, como Tironi, também apostou no Rubro-Negro.

— Pelo promissor trabalho de Filipe Luis e pelo elenco mais qualificado das Américas. o Flamengo é o bicho-papão de 2025.

Campeão carioca, Flamengo entra como favorito no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira todos os nossos palpites!

Eduardo Tironi, colunista do Lance!

Favorito ao título: Flamengo

Candidatos ao título: Palmeiras, Internacional e Corinthians

Correm por fora: Santos, Botafogo e Atlético-MG

Lutam contra a degola:

Eduardo Tironi colunista (foto arquivo pessoal)

Gustavo Fogaça, colunista do Lance!

Thayuan Leiras, editor-adjunto do Lance!

Favorito ao título: Flamengo

Candidatos ao título: Palmeiras, Internacional e Atlético-MG

Correm por fora: Fortaleza, São Paulo e Botafogo

Lutam contra a degola: Vitória, Juventude, Bragantino e Mirassol

Vitor Guedes, editor-adjunto do Lance!

Favorito ao título: Flamengo

Candidatos ao título: Palmeiras, Internacional e Corinthians

Correm por fora: Atlético-MG, São Paulo e Fluminense

Lutam contra a degola: Mirassol, Bragantino, Sport e Juventude

* Colaboraram Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça, André Carbone, Vitor Guedes, Nathalia Gomes, Thayuan Leiras, Cláudio Rabha, Luiz Henrique Romagnoli