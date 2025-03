Guia do Brasileirão 2025: Cruzeiro estreia sob muita expectativa

O Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (29), contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão, cercado de muita expectativa. O alto investimento feito pela SAF na janela de transferências ainda não deu resultado na temporada, e a cobrança sobre a equipe é grande. O objetivo inicial é brigar por vaga na Copa Libertadores de 2026.

O torcedor celeste começou o ano animado com as contratações, principalmente dos atacantes Gabigol e Dudu e do zagueiro Fabrício Bruno, mas a Raposa decepcionou no Campeonato Mineiro, com a eliminação na semifinal para o América, depois de uma campanha ruim.

O comando técnico do Cruzeiro já teve mudanças neste início de temporada. Fernando Diniz, que começou o ano com o peso dos maus resultados do fim de 2024, resistiu apenas até o fim de janeiro. Wesley Carvalho dirigiu o time interinamente até a chegada do português Leonardo Jardim, que comandou a equipe em apenas quatro jogos, mas teve tempo de fazer uma temporada de treinos nos últimos 30 dias.

Leonardo Jardim considera que o Cruzeiro começa o Brasileirão atrás de algumas equipes:

- Com certeza, não estamos no nível de outras equipes. Temos que ser conscientes, e eu não gosto de falsas expectativas. Existem equipes no Brasileirão que estão, neste momento, mais bem preparadas, porque têm tido um percurso de dois, três anos. O Botafogo é o campeão, o Palmeiras mostrou muita força nos últimos anos, o Flamengo possui um elenco com bom rendimento nos últimos anos. Mas cremos ser uma equipe neste nível. Queremos fazer essa evolução crescente, mas ganhando para a equipe ter consistência em termos de futuro e presente – afirmou.

Como foi o Cruzeiro no Brasileirão 2024

No Brasileirão de 2024, o Cruzeiro terminou na nona colocação, o que valeu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Mas o time alternou altos e baixos. A Raposa terminou o turno em quarto lugar e, após derrotar o líder Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, fez a torcida sonhar com briga pelo título e vaga na Libertadores. Mas o rendimento caiu muito no segundo turno.

Elenco do Cruzeiro para o Brasileirão 2025

Goleiros: Cássio, Léo Aragão e Otávio Laterais: William, Fagner, Marlon e Kaiki Zagueiros: Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba, Mateo Gamarra, Janderson e João Marcelo Meio-campistas: Walace, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo, Rodriguinho e Japa Atacantes: Gabigol, Dudu, Kaio Jorge, Marquinhos, Bolasie, Wanderson, Dinenno, Lautaro Diaz e Kaique Kenji.

Técnico do Cruzeiro para o Brasileirão

Técnico Leonardo Jardim vai disputar o Brasileirão pela primeira vez (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O venezuelano naturalizado português Leonardo Jardim, de 50 anos, trabalha pela primeira vez no futebol brasileiro e é grande a expectativa para ver se conseguirá repetir o bom desempenho que obteve em outros países, como França, Portugal e Grécia, e no futebol árabe. O treinador chegou à Toca da Raposa no fim da primeira fase do Campeonato Mineiro e não conseguiu a classificação para a final da competição. Leonardo Jardim aproveitou os cerca de 30 dias sem jogos para fazer testes no elenco – o único pedido que fez à diretoria foi atendido com a chegada do atacante de beirada de campo Wanderson, ex-Internacional.

Jogos do Cruzeiro no Brasileirão 2025

29/03: Mirassol – Mineirão 06/04: Internacional – Beira-Rio 13/04: São Paulo – Morumbi 16/04: Bahia – Mineirão 20/04: Red Bull Bragantino – Nabi Abi Chedid 27/04: Vasco – Mineirão 04/05: Flamengo – Mineirão 11/05: Sport – Ilha do Retiro 18/05: Atlético-MG – Mineirão 25/05: Fortaleza – Castelão 01/06: Palmeiras – Mineirão 11/06: Vitória – Barradão 13/07: Grêmio – Mineirão 16/07: Fluminense – Maracanã 20/07: Juventude – Mineirão 23/07: Corinthians – Neo Química Arena 27/07: Ceará - Mineirão 03/08: Botafogo – Engenhão 10/08: Santos – Mineirão 17/08: Mirassol – José Maria de Campos Maia 24/08: Internacional – Mineirão 31/08: São Paulo – Mineirão 14/09: Bahia – Arena Fonte Nova 21/09: Red Bull Bragantino – Mineirão 28/09: Vasco – São Januário 01/10: Flamengo – Maracanã 16/10: Sport – Mineirão 26/10: Atlético-MG – Arena MRV 06/11: Fortaleza – Mineirão 19/11: Palmeiras – Allianz Parque 23/11: Vitória – Mineirão 30/11: Grêmio – Arena do Grêmio 03/12: Fluminense – Mineirão 07/12: Juventude – Alfredo Jaconi 10/12: Corinthians – Mineirão 14/12: Ceará - Castelão 17/12: Botafogo – Mineirão 21/12: Santos – Vila Belmiro

