Assim como na temporada passada, o Juventude precisará fazer do limão uma limonada para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Dono de um dos menores orçamentos da competição, o Alviverde buscou ser assertivo nas contratações, apostando em jogadores estrangeiros e de divisões inferiores do futebol nacional.

Exemplos disso estão nas extremidades do ataque. Ênio, vindo do Amazonas, recebeu proposta do Grêmio após se destacar no Juventude no Campeonato Gaúcho. Ao mesmo tempo, o colombiano Emerson Batalla é acompanhado de seu conterrâneo, o volante Daniel Giraldo, e do zagueiro venezuelano Wilker Ángel como os gringos do elenco jaconero.

Remanescentes do acesso à Série A, em 2023, nomes experientes como Nenê, Jean Carlos, Jadson e Alan Ruschel buscam dar sustentação e identidade a um plantel que recebeu mais reforços após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, para o Grêmio. Chegaram ao Alfredo Jaconi o lateral direito Gabriel Souza, o zagueiro Natã e os atacantes Maurício Garcez, Matheus Babi e Emerson Galego — este último, artilheiro do Gauchão pelo Ypiranga.

Como foi o Juventude no Brasileirão 2024

Em ano de retorno à elite, o Juventude teve ótimo início de campeonato sob o comando de Roger Machado. Após a polêmica saída do treinador para o Internacional, o Alviverde enfrentou dificuldades com Jair Ventura, que não conseguiu repetir o bom trabalho de 2021. Por fim, coube a Fábio Matias, com improváveis vitórias fora de casa sobre São Paulo e Atlético-MG, garantir a permanência do Papo na Série A.

Técnico do Juventude

Como consequência dos bons resultados na reta final de 2024, Fábio Matias teve o contrato renovado pelo Juventude. Porém, mesmo com a campanha dentro do esperado no Gauchão, com a queda nos pênaltis para o Grêmio, o treinador não é unanimidade na torcida jaconera. Pesam contra a eliminação precoce na Copa do Brasil, na primeira fase, para o Maringá, e algumas decisões contestáveis na escalação, como a de raramente utilizar os meias Nenê e Jean Carlos entre os titulares.

Fábio Matias em treinamento do Juventude. (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Elenco do Juventude para o Brasileirão 2025

Goleiros: Gustavo, Marcão e Zé Henrique Laterais: Reginaldo, Ewerthon, Gabriel Souza, Alan Ruschel, Felipinho e Marcos Paulo Zagueiros: Wilker Ángel, Kawan, Rodrigo Sam, Adriano Martins, Cipriano, Abner, Clébio e Natã Meio-campistas: Giraldo, Caíque, Kelvi, Davi Goes, Jadson, Mandaca, Nenê, Jean Carlos, Daniel Peixoto e Luiz Henrique Atacantes: Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambucano, Petterson, Giovanny, Gabriel Taliari, Gilberto, Maurício Garcez, Matheus Babi e Emerson Galego

Jogos do Juventude no Brasileirão 2025

1ª rodada: Juventude x Vitória (29/03, às 18h30 – Alfredo Jaconi)

2ª rodada: Botafogo x Juventude (05 a 07/04)

3ª rodada: Juventude x Ceará (12 a 14/04)

4ª rodada: Flamengo x Juventude (16 a 17/04)

5ª rodada: Juventude x Mirassol (19 a 21/04)

6ª rodada: Internacional x Juventude (26 a 28/04)

7ª rodada: Juventude x Atlético Mineiro (03 a 05/05)

8ª rodada: Fortaleza x Juventude (10 a 12/05)

9ª rodada: Juventude x Fluminense (17 a 19/05)

10ª rodada: Red Bull Bragantino x Juventude (24 a 26/05)

11ª rodada: Juventude x Grêmio (30/05 a 02/06)

12ª rodada: Palmeiras x Juventude (11 a 12/06)

13ª rodada: Juventude x Sport (12 a 14/07)

14ª rodada: Juventude x Vasco da Gama (16 a 17/07)

15ª rodada: Cruzeiro x Juventude (19 a 21/07)

16ª rodada: Juventude x São Paulo (23 a 24/07)

17ª rodada: Bahia x Juventude (26 a 28/07)

18ª rodada: Santos x Juventude (02 a 04/08)

19ª rodada: Juventude x Corinthians (09 a 11/08)

20ª rodada: Vitória x Juventude (16 a 18/08)

21ª rodada: Juventude x Botafogo (23 a 25/08)

22ª rodada: Ceará x Juventude (30/08 a 01/09)

23ª rodada: Juventude x Flamengo (13 a 15/09)

24ª rodada: Mirassol x Juventude (20 a 22/09)

25ª rodada: Juventude x Internacional (27 a 29/09)

26ª rodada: Atlético Mineiro x Juventude (01 a 02/10)

27ª rodada: Juventude x Fortaleza (16 a 17/10)

28ª rodada: Fluminense x Juventude (25 a 27/10)

29ª rodada: Juventude x Red Bull Bragantino (05 a 06/11)

30ª rodada: Grêmio x Juventude (19 a 20/11)

31ª rodada: Juventude x Palmeiras (22 a 24/11)

32ª rodada: Sport x Juventude (29 a 31/11)

33ª rodada: Vasco da Gama x Juventude (03 a 04/12)

34ª rodada: Juventude x Cruzeiro (06 a 08/12)

35ª rodada: São Paulo x Juventude (10 a 11/12)

36ª rodada: Juventude x Bahia (13 a 15/12)

37ª rodada: Juventude x Santos (17 a 18/12)

38ª rodada: Corinthians x Juventude (21/12)