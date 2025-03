Guia do Brasileirão: São Paulo chega com meta definida

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (29 de março), contra o Sport, no Morumbis. Para essa edição da competição, o clube tem uma meta esportiva clara: terminar entre os seis primeiros colocados da tabela.

A meta tem dois objetivos principais: garantir uma vaga na Copa Libertadores e assegurar uma premiação significativa. Com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o clube agora depende do desempenho nos demais torneios para alcançar as metas orçamentárias previstas para o fim da temporada.

O técnico Luis Zubeldía chega para o Brasileirão em um momento mais tranquilo. Durante a fase de grupos do Paulistão, o jejum de vitórias gerou pressão interna e externa, e sua permanência chegou a ser discutida. No entanto, a atual percepção é mais positiva — inclusive por parte da torcida, que entendeu que a eliminação contra o Palmeiras foi influenciada por decisões da arbitragem.

Como foi o São Paulo no Brasileirão 2024

Na edição de 2024, o São Paulo terminou na sexta colocação, com 59 pontos. O time assegurou a vaga na Libertadores com duas rodadas de antecedência, mesmo com derrota para o Grêmio por 2 a 1. No último ano, o clube não chegou a brigar pelo título e manteve o foco em garantir a classificação continental, o que acabou sendo alcançado como principal objetivo da temporada.

Elenco do São Paulo para o Brasileirão 2025

Goleiros: Rafael, Jandrei, Young, Leandro, João Pedro.

Defensores: Wendell, Igor Vinícius, Cedric, Enzo Díaz, Patryck Lanza, Arboleda, Ruan Tressoldi, Alan Franco, Ferraresi, Igão, Sabino, Andrade.

Meias: Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Damián Bobadilla, Alisson, Pablo Maia, Negrucci, Hugo Leonardo, Oscar, Rodriguinho, Matheus Alves, Luan.

Atacantes: Lucas Moura, Calleri, Luciano, Ferreirinha, André Silva, Henrique Carmo, Lucca, Lucas Ferreira, Ryan Francisco.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Técnico do São Paulo

A relação entre Zubeldía, diretoria e jogadores é boa. Em situações mais complicadas neste começo de temporada, o tom de cobrança chegou a partir dos jogadores para eles próprios. Na época, uma reunião foi organizada para entender como buscar melhores resultados e o que os jogadores poderiam fazer para melhorar como equipe, segundo o Lance! apurou na época. Dessa forma, Zubeldía deve seguir seu trabalho normalmente.

Jogos do São Paulo no Brasileirão 2025

1ª rodada: São Paulo x Sport (29/03)

2ª rodada: Atlético Mineiro x São Paulo (05 a 07/04)

3ª rodada: São Paulo x Cruzeiro (12 a 14/04)

4ª rodada: Botafogo x São Paulo (16 a 17/04)

5ª rodada: São Paulo x Santos (19 a 21/04)

6ª rodada: Ceará x São Paulo (26 a 28/04)

7ª rodada: São Paulo x Fortaleza (03 a 05/05)

8ª rodada: Palmeiras x São Paulo (10 a 12/05)

9ª rodada: São Paulo x Grêmio (17 a 19/05)

10ª rodada: São Paulo x Mirassol (24 a 26/05)

11ª rodada: Bahia x São Paulo (30/05 a 02/06)

12ª rodada: São Paulo x Vasco da Gama (11 a 12/06)

13ª rodada: Flamengo x São Paulo (12 a 14/07)

14ª rodada: Red Bull Bragantino x São Paulo (16 a 17/07)

15ª rodada: São Paulo x Corinthians (19 a 21/07)

16ª rodada: Juventude x São Paulo (23 a 24/07)

17ª rodada: São Paulo x Fluminense (26 a 28/07)

18ª rodada: Internacional x São Paulo (02 a 04/08)

19ª rodada: São Paulo x Vitória (09 a 11/08)

20ª rodada: Sport x São Paulo (16 a 18/08)

21ª rodada: São Paulo x Atlético Mineiro (23 a 25/08)

22ª rodada: Cruzeiro x São Paulo (30/08 a 01/09)

23ª rodada: São Paulo x Botafogo (13 a 15/09)

24ª rodada: Santos x São Paulo (20 a 22/09)

25ª rodada: São Paulo x Ceará (27 a 29/09)

26ª rodada: Fortaleza x São Paulo (01 a 02/10)

27ª rodada: São Paulo x Palmeiras (16 a 17/10)

28ª rodada: Grêmio x São Paulo (25 a 27/10)

29ª rodada: Mirassol x São Paulo (05 a 06/11)

30ª rodada: São Paulo x Bahia (19 a 20/11)

31ª rodada: Vasco da Gama x São Paulo (22 a 24/11)

32ª rodada: São Paulo x Flamengo (29/11 a 01/12)

33ª rodada: São Paulo x Red Bull Bragantino (03 a 04/12)

34ª rodada: Corinthians x São Paulo (06 a 08/12)

35ª rodada: São Paulo x Juventude (10 a 11/12)

36ª rodada: Fluminense x São Paulo (13 a 15/12)

37ª rodada: São Paulo x Internacional (17 a 18/12)

38ª rodada: Vitória x São Paulo (21/12)