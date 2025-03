Guia do Brasileirão: Ceará mira permanência em retorno à elite

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (31), contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida terá início às 20h (de Brasília). O Alvinegro, que retorna à Série A após o rebaixamento de 2022, vem de título estadual e busca fazer uma boa campanha.

No último sábado (22), o Vovô empatou em 1x1 com o Fortaleza e garantiu o bicampeonato cearense, em virtude do triunfo por 1x0 no jogo de ida. A conquista foi a 47ª, ultrapassando as 46 taças do rival no torneio.

Pela Copa do Nordeste, o Ceará ocupa a terceira posição do grupo B, com dez pontos. A chave aguarda a realização da última rodada para definir todos os classificados ao mata-mata.

Com diversas mudanças no elenco em comparação com 2024, um dos destaques é o atacante Pedro Raul, autor do gol alvinegro no duelo de volta da final do Cearense. Emprestado pelo Corinthians, o jogador soma cinco gols em seis jogos.

Como foi o Ceará na Série B de 2024

Na Série B do ano passado, o Ceará ficou em quarto lugar e obteve o acesso à Primeira Divisão. A vaga foi garantida na última rodada, após empate em 0x0 com o Guarani. Foram 64 pontos: 19 vitórias, sete empates e 12 derrotas. O Vovô teve grande desempenho na reta final do certame, com 35 dos pontos vindo no segundo turno.

Elenco do Ceará para o Brasileirão 2025

Goleiros: Bruno Ferreira, Richard, Keiller e Fernando Miguel; Laterais: Dieguinho, Fabiano Souza, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nicolas; Zagueiros: Éder, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Marcos Victor, Marllon, Ramon Menezes e Willian Machado; Meio-campistas: Richardson, Lucas Mugni, Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Lima, Rômulo, Jorge Recalde e Matheus Araújo; Atacantes: Galeano, Alejandro Martínez, João Victor, Aylon, Pedro Henrique, Lelê, Pedro Raul, Bruno Tubarão e Fernandinho.

Técnico do Ceará

Léo Condé assumiu o cargo de treinador do Ceará em junho de 2024, quando o clube estava na 11ª posição da Segundona. Ao recolocar o clube no caminho dos resultados positivos, o profissional obteve o quarto acesso de sua carreira. Neste ano, o comandante conquistou o Estadual de maneira invicta, com oito vitórias e um empate. Tendo apenas uma derrota na atual temporada, Condé afirmou que o Ceará possui condições de surpreender no Brasileiro, mas o objetivo inicial é confirmar uma permanência.

Léo Condé celebrando título estadual do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Jogos do Ceará no Brasileirão 2025

1ª Rodada: RB Bragantino x Ceará - 31/03 (seg) - 20h (de Brasília) - Estádio Nabi Abi Chedid;

RB Bragantino x Ceará - 31/03 (seg) - 20h (de Brasília) - Estádio Nabi Abi Chedid; 2ª Rodada*: Ceará x Grêmio - 06/04 (dom) - 16h (de Brasília) - Arena Castelão;

Ceará x Grêmio - 06/04 (dom) - 16h (de Brasília) - Arena Castelão; 3ª Rodada*: Juventude x Ceará - 13/04 (dom) - 16h (de Brasília) - Estádio Alfredo Jaconi.

*Rodada pendente de detalhes por parte da CBF.