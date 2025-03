O início do Brasileirão se aproxima e o Fluminense já vislumbra seu primeiro jogo, contra o Fortaleza, neste sábado (29), no Castelão. Depois das dificuldades de 2024, o Tricolor busca um começo de campeonato consistente para ter tranquilidade ao longo da temporada e buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Com um Mundial pela frente, o time sabe da importância de viajar para os Estados Unidos em uma condição confortável na tabela. Assim, poderá focar na competição sem se preocupar com o risco de rebaixamento, voltando todas as atenções para os confrontos contra o Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

Diante dos equívocos da janela de 2024, o Flu mudou o perfil de contratação, aproximando-se da estratégia que utilizou em anos anteriores. Trouxe 10 jogadores, dos quais apenas três possuem mais de 30 anos (Everaldo, Otávio e Renê). Além disso, voltou a olhar para o mercado sul-americano em busca de jogadores promissores, como Lavega (20) e Lezcano (21), contratando ainda outros já estabelecidos no Brasil, como Cannobio (26) e Hércules (24).

Embora esteja bem servido com Fábio, que mesmo aos 44 anos mantém o alto nível, o Flu repatriou o jovem Macelo Pitaluga, que saiu em 2020 do clube para defender o Liverpool. Sem espaço no clube inglês, foi emprestado duas vezes até retornar às Laranjeiras.

Brasileirão de 2024: da angústia à salvação

O ano seguinte ao título histórico da Libertadores quase se transformou em um pesadelo. Depois de fazer o pior início de Brasileirão de sua história na era dos pontos corridos, a diretoria optou por demitir Fernando Diniz, trazendo Mano Menezes para ocupar seu lugar. Depois da troca, o Tricolor conseguiu reagir graças aos reforços que chegaram (especialmente Thiago Silva e Kevin Serna) e a ascensão de Kauã Elias. A luta contra o rebaixamento durou até a última rodada e só foi superada após uma improvável vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque.

Elenco do Fluminense no Brasileirão 2025

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;

Laterais: Gabriel Fuentes, Guga, Renê e Samuel Xavier;

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos e Manoel;

Meio-campistas: Ganso, Ranto Augusto, Lima, Bernal, Hércules, Jhon Arias, Martinelli, Nonato, Otávio e Riquelme Felipe;

Atacantes: Cannobio, Everaldo, Germán Cano, Keno, Kevin Serna e Lavega, Paulo Baya

Mano Menezes

O treinador chegou em 2024 para substituir Fernando Diniz e com a missão de salvar o Fluminense do rebaixamento. Com o objetivo alcançado, teve seu contrato renovado com o tricolor até dezembro de 2025. Apesar disso, o treinador é alvo de críticas por parte da torcida, que não acredita que possa conduzir o Fluminense a ganhar novos títulos - e a final do Carioca agravou a opinião.

Se por um lado Mano tem um estilo de jogo menos propositivo do que o torcedor se acostumou a ver nos anos anteriores, também tem uma defesa mais sólida. E mesmo com essa característica menos ofensiva, o técnico tem um elenco mais equilibrado à disposição, o que aumentou a produção do ataque nesta temporada. Além disso, conta com sua experiência em copas para brigar pela Copa do Brasil e Sul-Americana, competições consideradas mais acessíveis.

Jogos do Fluminense no Brasileirão 2025:

1ª rodada: Fortaleza x Fluminense - 29/3 (sábado), 18h30, Arena Castelão 2ª rodada: Fluminense x Red Bull Bragantino 3ª rodada: Fluminense x Santos 4ª rodada: Corinthians x Fluminense 5ª rodada: Fluminense x Vitória 6ª rodada: Botafogo x Fluminense 7ª rodada: Fluminense x Sport 8ª rodada: Atlético-MG x Fluminense 9ª rodada: Juventude x Fluminense 10ª rodada: Fluminense x Vasco 11ª rodada: Internacional x Fluminense 12ª rodada: Fluminense x Ceará 13ª rodada: Mirassol x Fluminense 14ª rodada: Fluminense x Cruzeiro 15ª rodada: Flamengo x Fluminense 16ª rodada: Fluminense x Palmeiras 17ª rodada: São Paulo x Fluminense 18ª rodada: Fluminense x Grêmio 19ª rodada: Bahia x Fluminense 20ª rodada: Fluminense x Fortaleza 21ª rodada: Red Bull Bragantino x Fluminense 22ª rodada: Santos x Fluminense 23ª rodada: Fluminense x Corinthians 24ª rodada: Vitória x Fluminense 25ª rodada: Fluminense x Botafogo 26ª rodada: Sport x Fluminense 27ª rodada: Fluminense x Atlético-MG 28ª rodada: Fluminense x Juventude 29ª rodada: Vasco x Fluminense 30ª rodada: Fluminense x Internacional 31ª rodada: Ceará x Fluminense 32ª rodada: Fluminense x Mirassol 33ª rodada: Cruzeiro x Fluminense 34ª rodada: Fluminense x Flamengo 35ª rodada: Palmeiras x Fluminense 36ª rodada: Fluminense x São Paulo 37ª rodada: Grêmio x Fluminense 38ª rodada: Fluminense x Bahia

