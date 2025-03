Guia do Brasileirão: Fortaleza busca recuperação em temporada irregular

O Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), contra o Fluminense, na Arena Castelão. A partida terá início às 18h30 (de Brasília), trazendo um duelo entre tricolores. O Leão do Pici vem de resultados irregulares e busca sacramentar uma recuperação na atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último sábado (22), a equipe empatou em 1x1 com o rival Ceará e, em razão da derrota por 1x0 no jogo de ida, ficou com o vice no Campeonato Cearense. O time chegou a sair na frente mesmo com um a menos, mas não conseguiu manter a igualdade no agregado.

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza foi o quarto colocado do grupo A, com nove pontos. Apesar da classificação para o mata-mata, o time oscilou ao longo dessa fase, acumulando três vitórias e quatro derrotas.

continua após a publicidade

Em meio à disputa do Brasileirão, o Tricolor do Pici também terá pela frente a Copa Libertadores. Participando da competição pela terceira vez, a equipe está na chave E, ao lado de Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL.

Como foi o Fortaleza no Brasileirão 2024

Na última edição do campeonato, o Fortaleza foi o quarto colocado, com 68 pontos (19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas). O time chegou a ser líder e brigou pelo título, mas perdeu fôlego na reta final. Mesmo assim, bateu o recorde de pontuação de um nordestino nos pontos corridos e garantiu vaga direta na Libertadores de 2025. No torneio nacional de 2024, o Leão foi o único mandante invicto: somou 14 triunfos e cinco igualdades.

continua após a publicidade

Elenco do Fortaleza para o Brasileirão 2025

Goleiros: João Ricardo, Magrão, Brenno e Eduardo Salvador; Laterais: Tinga, Mancuso, Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Felipe Jonatan; Zagueiros: Kuscevic, Gustavo Mancha, Ávila, David Luiz, Titi e Brítez; Meio-campistas: Zé Welison, Pedro Augusto, Emmanuel Martínez, Pol Fernández, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Pochettino, Calebe e Lucca Prior; Atacantes: Yago Pikachu, Marinho, Lucero, Kayzer, Breno Lopes, Moisés, Allanzinho, Borrero e Kervin Andrade.

Técnico do Fortaleza

O treinador do Fortaleza é o argentino Juan Pablo Vojvoda, que em maio completará quatro anos no cargo. É o segundo técnico mais longevo desta Série A, perdendo apenas para Abel Ferreira (Palmeiras). Apesar das oscilações neste início de temporada, Vojvoda segue no cargo, tendo contrato válido até o fim de 2025.

Juan Pablo Vojvoda em partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão de 2024. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Jogos do Fortaleza no Brasileirão 2025

1ª Rodada: Fortaleza x Fluminense - 29/03 (sáb) - 18h30 (de Brasília) - Arena Castelão; 2ª Rodada*: Mirassol x Fortaleza - 06/04 (dom) - 16h (de Brasília) - Estádio José Maria de Campos Maia; 3ª Rodada*: Fortaleza x Internacional - 13/04 (dom) - 16h (de Brasília) - Arena Castelão.

Confira aqui a tabela completa.

*Rodada pendente de detalhes por parte da CBF.