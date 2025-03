Guia do Brasileirão: Internacional chega para acabar com jejum

O Campeonato Brasileiro começa neste sábado (29) para o campeão gaúcho, e o Internacional chega para acabar com um jejum de 45 anos. O Colorado não levanta a taça desde 1979, quando conquistou seu último nacional de forma invicta. E na largada já pega um dos favoritos ao título: o Flamengo. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Como chega o Inter para o Brasileirão 2025

É consenso no Beira-Rio, dos dirigentes à comissão técnica, dos jogadores aos funcionários, que o clube precisa encarar a competição como se jogasse 38 finais. Para isso, a direção reforçou o elenco dentro do que as condições financeiras permitiram. Ainda falta um reforço, porém. O clube busca um lateral-direito.

O elenco mostrou força durante o Campeonato Gaúcho quando o time perdeu quatro dos seus titulares por lesão – Bruno Gomes, Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré – além de Thiago Maia, que se afastou para negociar com o Santos, mas ficou, e Wanderson, contratado pelo Cruzeiro. Os reservas entraram e deram conta do recado – com Vitinho e Enner Valencia marcando gols decisivos.

O Estadual foi conquistado de forma invicta, o que não acontecia desde 2009. Com destaque para a defesa. Anthoni mostrou segurança no gol, bem guarnecido pela dupla Vitão e Victor Gabriel – que começa o Nacional lesionado. Além do cão de guarda Fernando à frente da zaga.

Como foi o Inter no Brasileirão 2024

O Colorado terminou o Brasileirão de 2024 em quinto lugar. Depois de um bom começo, o Inter, assim com Grêmio e Juventude, foi afetado pela enchente de maio, que alagou o Beira-Rio, o CT Parque Gigante e boa parte do Rio Grande do Sul. No retorno, em junho, a equipe comandada então por Eduardo Coudet desandou. Assim, o argentino foi demitido e Roger Machado, contratado. O novo treinador demorou a engrenar, mas depois engatou 16 partidas invictas.

Elenco do Colorado para o Brasileirão 2025

Goleiros

O Inter tem dois goleiros em condições de titularidade. Anthoni fechou o gol colorado no Gauchão. Já Sérgio Rochet voltou de lesão e foi direto para o clássico Uruguai e Argentina. Apesar derrota celeste por 1 a 0, foi elogiado por sua atuação. Fecham o grupo de arqueiros Ivan Quaresma e Kauan.

Sérgio Rochet chegou ao Beira-Rio em 2023. Foto: Divulgação/Internacional

Laterais

Apesar de um começo de muitas falhas, o argentino Braian Aguirre cresceu no Gauchão e virou titular incontestável do lado direito. Na esquerda, seu compatriota Bernabei é dono da posição desde 2024. Ramon chegou para ser reserva do lado esquerdo, mas já entrou nas duas. E na direita Nathan está de saída. Por isso, a direção corre atrás e mais um nome.

Bernabei é o dono da lateral-esquerda do Internacional. Foto: Divulgação/SC Internacional

Zagueiros

A dupla titular não começará o Brasileirão. O garoto Victor Gabriel se recupera de lesão muscular. Assim, Vitão verá uma disputa para ser seu companheiro. Por ser canhoto, Juninho sai na frente. Rogel, que terminou o ano passado como titular, tem boas chances. Completam o setor Clayton Sampaio e Kaique Rocha. Gabriel Mercado ainda não tem prazo para retornar ao grupo.

Vitão espera por seu companheiro de zaga para o começo do Nacional. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Meio-campistas

No meio, Alan Patrick é dono de uma das vagas. Terá como companheiro na maioria dos jogos o volante Fernando. Na segunda posição, Bruno Henrique e Thiago Maia disputam o posto. Bruno Tabata, retornando de lesão, Óscar Romero, Gustavo Prado e Gabriel Carvalho – este somente até agosto – podem substituir o camisa 10. Para volante, Ronaldo é o primeiro na lista para entrar. Diego Rosa e Luis Otavio correm por fora.

Alan Patrick é líder em participação em gols do Alvirrubro. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Atacantes

No ataque, o Internacional tem cinco nomes em condições de titularidade: os brasileiros Wesley e Vitinho; os colombianos Johan Carbonero e Rafael Borré; e o equatoriano Enner Valencia. Todos jogaram o Estadual com boas atuações e bolas na rede. Lucca e Ricardo Mathias, dois garotos da base, completam o grupo.

Vitinho marcou cinco gols na reta final o Estadual. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Técnico do Internacional

Contratado em julho de 2024, Roger Machado acumula 38 partidas na casamata colorada. São 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 67,5%. No Gauchão foram 12 partidas, com três empates e nove vitórias, e 83,3% de aproveitamento.

Jogos do Inter no Brasileirão 2025

Confira os 38 jogos do Internacional no Brasileirão. Vale notar que o campeonato terá uma parada em junho para a disputa do Mundial de Clubes.

Flamengo – 29/3 – 21h – Maracanã Cruzeiro – 5/4 – horário a definir – Beira-Rio Fortaleza – 12/4 – horário a definir – Arena Castelão Palmeiras – 16/4 – horário a definir – Beira-Rio Grêmio – 19/4 – horário a definir – Arena do Grêmio Juventude – 27/4 – horário a definir – Beira-Rio Corinthians – 3/5 – horário a definir – Neo Química Arena Botafogo – 10/5 – horário a definir – Engenhão Mirassol – 17/5 – horário a definir – Beira-Rio Sport – 24/5 – horário a definir – Arena Pernambuco Fluminense – 30/5 – horário a definir – Beira-Rio Atlético-MG – 11/6 – horário a definir – Arena MRV Vitória – 12/7 – horário a definir – Beira-Rio Bahia – 16/7 – horário a definir – Arena Fonte Nova Atlético-GO – data e horário a definir – Beira-Rio Cuaibá – data e horário a definir – Arena Patanal Vasco – data e horário a definir – Beira-Rio Santo – data e horário a definir – Vila Belmiro Bragantino – data e horário a definir – Beira-Rio Flamengo – data e horário a definir – Beira-Rio Cruzeiro – data e horário a definir – Mineirão Fortaleza – data e horário a definir – Beira-Rio Palmeiras – data e horário a definir – Allianz Parque Grêmio – data e horário a definir – Beira-Rio Juventude – data e horário a definir – Alfredo Jaconi Corinthians – data e horário a definir – Beira-Rio Botafogo – data e horário a definir – Beira-Rio Mirassol – data e horário a definir – José Maria de Campos Maia Sport – data e horário a definir – Beira-Rio Fluminense – data e horário a definir – Maracanã Atlético-MG – data e horário a definir – Beira-Rio Vitória – data e horário a definir – Barradão Bahia – data e horário a definir – Beira-Rio Atlético-GO – data e horário a definir – Antônio Accioly Cuiabá – data e horário a definir – Beira-Rio Vasco – data e horário a definir – São Januário Santos – data e horário a definir – Beira-Rio Bragantino – data e horário a definir – Nabi Abi Chedid

