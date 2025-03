Regulamento do Brasileirão 2025: como funciona o campeonato

O Campeonato Brasileiro, também chamado de Brasileirão Série A 2025, será disputado entre 20 clubes ao longo de 38 rodadas, em um sistema de pontos corridos. A competição nacional segue o modelo consagrado dos últimos anos, mas com atenção a detalhes importantes do regulamento, como critérios de classificação para torneios internacionais, regras de inscrição de jogadores e as condições de rebaixamento. O Lance! te explica o regulamento do Brasileirão 2025.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é responsável pela organização do torneio e publicou dois documentos que regem a competição: o Regulamento Geral das Competições (RGC), válido para todas as competições organizadas pela entidade, e o Regulamento Específico da Competição (REC), que detalha as regras exclusivas da Série A 2025.

Conheça o regulamento do Brasileirão 2025

Quem participa do Brasileirão 2025?

A edição de 2025 contará com 20 clubes. De acordo com o regulamento, têm direito à vaga os 16 times que permaneceram na Série A após a temporada de 2024 e os quatro clubes promovidos da Série B do mesmo ano. A lista completa dos participantes está no Anexo A do regulamento oficial da CBF.

Formato de disputa do Brasileirão

O Brasileirão 2025 será disputado no formato de pontos corridos, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno — 19 partidas em casa e 19 como visitante, totalizando 38 rodadas. O clube que somar mais pontos ao final da competição será declarado campeão brasileiro.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são os seguintes:

Maior número de vitórias; Maior saldo de gols; Maior número de gols marcados; Confronto direto (apenas em empates entre dois clubes); Menor número de cartões vermelhos; Menor número de cartões amarelos; Sorteio.

Premiação do Brasileirão e títulos

O campeão do Brasileirão Série A 2025 receberá o troféu oficial com o nome do patrocinador master (Title Sponsor), além de 50 medalhas douradas para atletas, comissão técnica e dirigentes. O vice-campeão receberá 50 medalhas prateadas.

Além disso, o clube campeão poderá estampar, durante a temporada de 2026, o patch oficial de Campeão Brasileiro em seu uniforme, mediante autorização da CBF.

O campeão também garantirá vaga na Supercopa do Brasil 2026, enfrentando, em jogo único, o vencedor da Copa do Brasil 2025. Caso um mesmo clube conquiste os dois torneios, a vaga será repassada ao vice-campeão do Brasileirão.

Classificação para Libertadores e Sul-Americana

O Brasileirão 2025 distribuirá seis vagas diretas para a Copa Libertadores da América de 2026: Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos; Os times que terminarem em 5º e 6º lugar irão à fase preliminar da competição.

Vale lembrar que, se um clube já estiver classificado via Copa do Brasil ou competição continental (como a Libertadores ou Sul-Americana de 2025), a vaga via Brasileirão será repassada ao próximo time melhor colocado na tabela, que ainda não esteja classificado.

Além disso, os seis clubes mais bem colocados — excluindo os classificados para a Libertadores — garantirão vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

Rebaixamento no Brasileirão

Os quatro últimos colocados na tabela ao final das 38 rodadas serão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O rebaixamento é automático e irrevogável, seguindo a classificação final por pontos.

Regras para inscrição de atletas

Cada clube poderá inscrever até 50 atletas para disputar o Brasileirão. A data limite para isso é 12 de setembro de 2025. Dentro desse número, é permitido substituir até 8 atletas até o dia 3 de outubro. Antes da primeira rodada, o clube precisa ter, no mínimo, 35 jogadores inscritos.

Se um atleta tiver jogado até 6 partidas do Brasileirão por um clube, ele poderá ser transferido para outro clube da Série A e atuar normalmente. No entanto, cada clube poderá contratar no máximo 5 jogadores que já atuaram no campeonato por outro time, sendo permitidos apenas 3 atletas vindos do mesmo clube.

Treinadores e assistentes técnicos também devem estar registrados e possuir licenças válidas emitidas pela CBF ou homologadas pela CONMEBOL.