Guia do Brasileirão: Grêmio quer voltar a brigar na parte de cima da tabela

O Grêmio inicia a caminhada no Campeonato Brasileiro de 2025 com objetivo de fazer campanha bem melhor do que na última temporada, em que flertou com o rebaixamento. Para isso, o Tricolor Gaúcho passou por reformulação, tanto na comissão técnica quanto no grupo de jogadores.

Depois de mais de dois anos, Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, encerrou sua quarta passagem como treinador do clube. Para seu lugar, chegou o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, que já inicia o Campeonato Brasileiro pressionado.

Nesse começo de 2025, o Grêmio não conseguiu manter a hegemonia no Rio Grande do Sul e conquistar o histórico octacampeonato estadual. O Tricolor Gaúcho perdeu a final para o Internacional, após ser derrotado por 2 a 0 em plena Arena do Grêmio e empatar em 1 a 1 no Beira-Rio. Na Copa do Brasil, o time de Quinteros sofreu para passar pelos modestos São Raimundo-RR e Athletic-MG, o que aconteceu apenas na disputa de pênaltis.

Quinteros ainda não conseguiu inserir com sucesso seu modelo de jogo na equipe. O treinador alega que não teve muito tempo para treinar, e que os reforços chegaram com as competições já em andamento. Até aqui, o Grêmio contratou dez jogadores: Tiago Volpi, Jorge, João Lucas, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Luan Cândido, Camilo, Cuéllar, Cristian Olivera e Amuzu.

Como foi o Grêmio no Brasileirão 2024

Com prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que o levaram a jogar nove das partidas como mandante longe da Arena, e apertaram o calendário, o Grêmio enfrentou muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro 2024. O Tricolor Gaúcho iniciou a competição na zona de rebaixamento, e escapou da quarta queda para a Série B apenas nas últimas rodadas, terminando na modesta 14ª colocação, com 45 pontos, que ainda rendeu uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Além da tragédia climática, saltou aos olhos, em diversos momentos, a desorganização da equipe de Renato Portaluppi. Pelo segundo ano seguido, o Grêmio foi um time muito vazado. Terminou o Brasileirão com 50 gols sofridos, o que configurou a sétima pior defesa.

Técnico do Grêmio

Gustavo Quinteros desembarcou em Porto Alegre respaldado pelo grande trabalho realizado no Vélez Sarsfield, em que foi campeão argentino em 2024. O treinador de 60 anos propõe um estilo de jogo vertical, com o 4-2-3-1 como esquema preferido. Até aqui, desde sua chegada ao Grêmio, são 14 jogos, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas — 54,7% de aproveitamento. O Tricolor Gaúcho marcou 27 gols e sofreu 13.

Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Elenco do Grêmio para o Brasileirão 2025

Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando, Jorge e Thiago Beltrame Laterais: João Pedro, João Lucas, Igor Serrote, Lucas Esteves, Luan Cândido e Mayk Zagueiros: Jemerson, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Viery Meio-campistas: Cuéllar, Camilo, Dodi, Villasanti, Edenílson, Ronald, Cristaldo, Monsalve e Nathan Atacantes: Pavón, Cristian Olivera, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Arezo, André Henrique e Jardiel

Jogos do Grêmio no Brasileirão 2025

1ª rodada: Grêmio x Atlético (29/03, às 18h30 – Arena do Grêmio)

2ª rodada: Ceará x Grêmio (05 a 07/04)

3ª rodada: Grêmio x Flamengo (12 a 14/04)

4ª rodada: Mirassol x Grêmio (16 a 17/04)

5ª rodada: Grêmio x Internacional (19 a 21/04)

6ª rodada: Vitória x Grêmio (26 a 28/04)

7ª rodada: Grêmio x Santos (03 a 05/05)

8ª rodada: Grêmio x Red Bull Bragantino (10 a 12/05)

9ª rodada: São Paulo x Grêmio (17 a 19/05)

10ª rodada: Grêmio x Bahia (24 a 26/05)

11ª rodada: Juventude x Grêmio (30/05 a 02/06)

12ª rodada: Grêmio x Corinthians (11 a 12/06)

13ª rodada: Cruzeiro x Grêmio (12 a 14/07)

14ª rodada: Grêmio x Fortaleza (16 a 17/07)

15ª rodada: Vasco da Gama x Grêmio (19 a 21/07)

16ª rodada: Grêmio x Botafogo (23 a 24/07)

17ª rodada: Palmeiras x Grêmio (26 a 28/07)

18ª rodada: Fluminense x Grêmio (02 a 04/08)

19ª rodada: Grêmio x Sport (09 a 11/08)

20ª rodada: Atlético Mineiro x Grêmio (16 a 18/08)

21ª rodada: Grêmio x Ceará (23 a 25/08)

22ª rodada: Flamengo x Grêmio (30/08 a 01/09)

23ª rodada: Grêmio x Mirassol (13 a 15/09)

24ª rodada: Internacional x Grêmio (20 a 22/09)

25ª rodada: Grêmio x Vitória (27 a 29/09)

26ª rodada: Santos x Grêmio (01 a 02/10)

27ª rodada: Red Bull Bragantino x Grêmio (16 a 17/10)

28ª rodada: Grêmio x São Paulo (25 a 27/10)

29ª rodada: Bahia x Grêmio (05 a 06/11)

30ª rodada: Grêmio x Juventude (19 a 20/11)

31ª rodada: Corinthians x Grêmio (22 a 24/11)

32ª rodada: Grêmio x Cruzeiro (29 a 31/11)

33ª rodada: Fortaleza x Grêmio (03 a 04/12)

34ª rodada: Grêmio x Vasco da Gama (06 a 08/12)

35ª rodada: Botafogo x Grêmio (10 a 11/12)

36ª rodada: Grêmio x Palmeiras (13 a 15/12)

37ª rodada: Grêmio x Fluminense (17 a 18/12)

38ª rodada: Sport x Grêmio (21/12)