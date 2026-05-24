Número 72 do mundo, de 20 anos, com 11 vitórias em 18 jogos na temporada, incluindo as duas primeiras contra top 10 na carreira. Em linhas gerais, esse é o croata Dino Prizmic, adversário de João Fonseca (30º do ranking) na segunda rodada de Roland Garros, na quarta-feira, em confronto inédito.

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Tal como o brasileiro, o tenista croata alcançou, na atual temporada, fases inéditas em Masters 1000. A maior proeza de Prizmic, nesse nível de torneio, foi ter chegado às oitavas de final, façanha protagonizada em Roma. Na segunda rodada, Dino conquistou a maior vitória como profissional, ao surpreender o sérvio Novak Djokovic (ex-líder do ranking e atual 4º). Uma semana antes, seu primeiro triunfo contra um top 10 na carreira, quando despachou o americano Ben Shelton (6º), na segunda fase em Madri.

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João Fonseca quebrou jejum de 15 anos

João Fonseca, por sua vez, em abril, avançou às quartas de final em Monte Carlo, o primeiro torneio desse nível na temporada. Desde 2011 que nenhum brasileiro passava das oitavas de final em competições desse nível. O último havia sido Thomaz Bellucci, semifinalista há 15 anos na capital espanhola.

No quesito vitórias sobre top 10, o retrospecto do croata é superior ao do brasileiro, com aproveitamento de 50% em quatro partidas. Já o carioca, de 19 anos, ganhou apenas o primeiro de sete duelos contra rivais desse ranking: diante do russo Andrey Rublev, na estreia do Australian Open de 2025.

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Rival venceu a primeira em Slams neste domingo

Já o número 1 do Brasil leva a melhor sobre Prizmic em vitórias em Grand Slams . Aos 19 anos, o pupilo de Guilherme Teixeira conquistou, neste domingo, o sétimo triunfo em 12 partidas desse nível. Já o croata havia perdido as estreias do US Open, em 2024, e duas em Melbourne, em 2024 e 2026, antes de derrotar o qualifier americano Michael Zheng (146º)

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