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Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir

Líder e vice-líder do ranking mundial duelam pelo troféu do Grand Slam britânico

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 09:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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À esquerda, Jannik Sinner, de boné e blusa polo brancos, olha concentrado; à direita, Alexander Zverev, com blusa branca e raquete na mão direita, aplaude
Jannik Sinner e Alexander Zverev disputam a final de Wimbledon 2026 (Fotos: HENRY NICHOLLS / AFP)

Jannik Sinner e Alexander Zverev decidem neste domingo (12), a partir das 12h (de Brasília), o título de Wimbledon 2026, principal competição da temporada de grama do tênis. A partida acontece na quadra central do All England Club, em Londres, na Inglaterra, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

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    Cabeças de chave 1 e 2 do Grand Slam britânico, respectivamente, os atletas confirmaram o favoritismo ao embalar vitórias dominantes desde a primeira rodada até chegar à decisão. Número 1 do mundo, Sinner defende a conquista do ano passado e sonha com o bicampeonato depois de superar o heptacampeão Djokovic na semifinal, por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/4 e 6/4).

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    Do outro lado, Zverev chega em grande momento na sua primeira final de Wimbledon da carreira. Atual campeão de Roland Garros e invicto há 13 jogos em Majors, o alemão se classificou após vencer o americano Taylor Fritz, também por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/4 e 6/2). Com o resultado, ele também garantiu a segunda posição do ranking ATP na atualização da próxima segunda-feira (13), ultrapassando Carlos Alcaraz.

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    O italiano leva vantagem no retrospecto recente do duelo, vencendo todos os últimos oito jogos, sendo três finais — Australian Open e ATP 500 de Viena, em 2025, e Masters 1000 de Madri, neste ano. A última vitória de Zverev ocorreu na quarta rodada do US Open de 2023.

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    Wimbledon é o terceiro de quatro Grand Slams disputados ao longo do ano no tênis, o único na grama. A próxima competição deste nível será o US Open, entre agosto e setembro, na quadra rápida.

    Colagem de fotos de Alexander Zverev, à esquerda, e Jannik Sinner, à direita, com os punhos direitos cerrados, comemorando pontos em partidas de Wimbledon 2026
    Alexander Zverev e Jannik Sinner disputam a final de Wimbledon 2026 (Fotos: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

    🎾✅ Ficha técnica

    Jannik Sinner (ITA) x Alexander Zverev (ALE) - Final de Wimbledon 2026

    📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 12h (de Brasília)
    📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra
    📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

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