Sinner x Zverev na final de Wimbledon; horário e onde assistir Líder e vice-líder do ranking mundial duelam pelo troféu do Grand Slam britânico

Jannik Sinner e Alexander Zverev decidem neste domingo (12), a partir das 12h (de Brasília), o título de Wimbledon 2026, principal competição da temporada de grama do tênis. A partida acontece na quadra central do All England Club, em Londres, na Inglaterra, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

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Cabeças de chave 1 e 2 do Grand Slam britânico, respectivamente, os atletas confirmaram o favoritismo ao embalar vitórias dominantes desde a primeira rodada até chegar à decisão. Número 1 do mundo, Sinner defende a conquista do ano passado e sonha com o bicampeonato depois de superar o heptacampeão Djokovic na semifinal, por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/4 e 6/4).

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Do outro lado, Zverev chega em grande momento na sua primeira final de Wimbledon da carreira. Atual campeão de Roland Garros e invicto há 13 jogos em Majors, o alemão se classificou após vencer o americano Taylor Fritz, também por 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/4 e 6/2). Com o resultado, ele também garantiu a segunda posição do ranking ATP na atualização da próxima segunda-feira (13), ultrapassando Carlos Alcaraz.

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O italiano leva vantagem no retrospecto recente do duelo, vencendo todos os últimos oito jogos, sendo três finais — Australian Open e ATP 500 de Viena, em 2025, e Masters 1000 de Madri, neste ano. A última vitória de Zverev ocorreu na quarta rodada do US Open de 2023.

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Wimbledon é o terceiro de quatro Grand Slams disputados ao longo do ano no tênis, o único na grama. A próxima competição deste nível será o US Open, entre agosto e setembro, na quadra rápida.

Alexander Zverev e Jannik Sinner disputam a final de Wimbledon 2026 (Fotos: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

🎾✅ Ficha técnica

Jannik Sinner (ITA) x Alexander Zverev (ALE) - Final de Wimbledon 2026

📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 12h (de Brasília)

📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

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