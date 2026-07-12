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Luisa Stefani na final das duplas de Wimbledon; horário e onde assistir

Brasileira faz sua primeira final no Grand Slam britânico neste domingo (12)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon
Luisa Stefani disputa a final de duplas de Wimbledon ao lado de Gabriela Dabrowski (Foto: Reprodução/Instagram)

Em busca de um título inédito na carreira, Luisa Stefani entra em quadra neste domingo (12), às 9h (de Brasília), ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, pela final das duplas femininas de Wimbledon 2026. O time da brasileira terá pela frente a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Guo Hanyu, em partida que terá transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

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    Com a parceria retomada no início deste ano, Stefani e Dabrowski avançaram à decisão do Grand Slam britânico sem perder sets, mantendo a sintonia das competições anteriores. A dupla parou na semifinal do Australian Open e de Roland Garros, mas levantou outros três troféus de WTA na temporada — um deles no Aberto de Eastbourne, torneio que antecedeu o principal evento da temporada de grama.

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    Medalhista de bronze em Tóquio 2020, a brasileira faz sua melhor campanha na grama do All England Club, enquanto a parceira traz a experiência de duas finais no Slam inglês — em 2019, com a chinesa Xu Yifan, e em 2024, com a neozelandesa Erin Routliffe, sendo vice em ambas as oportunidades.

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    Wimbledon é o terceiro de quatro Grand Slams disputados ao longo do ano no tênis, o único na grama. A próxima competição deste nível será o US Open, entre agosto e setembro, na quadra rápida.

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    De viseiras e saias brancas, Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani seguram suas raquetes com a mão esquerda e se cumprimentam com a direita em jogo de Wimbledon
    Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na final de duplas em Wimbledon (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)

    🎾✅ Ficha técnica

    Final de Wimbledon 2026

    Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN) x Kristina Mladenovic (FRA)/Guo Hanyu (CHN)

    📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 9h (de Brasília)
    📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra
    📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

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