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Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

Arthur Fery já garante entrada no top 40

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 17:27
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Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal
Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Ocupando apenas a 114ª posição do ranking mundial antes de Wimbledon começar, o anfitrião Arthur Fery precisou de um convite para jogar a chave principal. Pois, aos 23 anos, o britânico é a grande sensação do torneio e garantiu vaga na semifinal e um salto de 78 colocações. Caso chegue à decisão de domingo, o algoz do italiano Flavio Cobolli nesta quarta-feira vai ultrapassar João Fonseca na próxima atualização do ranking, na segunda-feira (13).

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    • - Não posso acreditar. Parece que estou melhorando a cada partida. É incrível jogar pela segunda vez na quadra central e vencer novamente - festejou o anfitrião, após a vitória sobre o número 9 do mundo, e atual vice-campeão de Roland Garros, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 e 6/0. Em três participações anteriores em Wimbledon, Fery tinha como melhor resultado a segunda rodada de 2025.

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    O número 1 do Brasil, por ora, vai se mantendo na 27º colocação, mesmo porque repetiu a campanha de 2025 em Wimbledon, alcançando a terceira rodada. Fery, por sua vez, garantiu não apenas a entrada no top 100, como já está assegurado entre os 40 melhores do mundo, mais precisamente na 36ª.

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    • Na sexta-feira, o anfitrião terá pela frente ninguém menos do que o atual campeão de Roland Garros, o alemão Alexander Zverev (3º), na semifinal, em confronto inédito. Novo triunfo garante Fery à frente de João Fonseca na segunda-feira.

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    O favorito alemão, por outro, caso alcance inédita decisão em Londres, vai passar Carlos Alcaraz (atual vice-campeão de Wimbledon) no ranking. Como se sabe, lesionado no punho, o espanhol não participou do torneio neste ano, assim como em Roland Garros.

    A outra semifinal de Wimbledon será entre o heptacampeão sérvio Novak Djokovic e o atual campeão, o italiano Jannik Sinner.

    João Fonseca em ação no Maracanãzinho

    João Fonseca disputa, na próxima semana, o UTS Rio, no Maracanãzinho, torneio-exibição, que não conta pontos para o ranking. O anfitrião joga na sexta-feira contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios.

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    João Fonseca no cartaz do UTS Rio
    João Fonseca no cartaz do UTS Rio (Reprodução)
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