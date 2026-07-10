logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir

Quem vencer decide, no domingo, contra Zverev ou Fery

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon
O sérvio Novak Djokovic e o italiano Jannik Sinner se enfrentam nesta sexta-feira, em Wimbledon (Fotos: AFP)

Mais tradicional torneio de tênis do planeta, Wimbledon vai conhecer, nesta sexta-feira, seus finalistas de simples. E a mais aguardada semifinal será entre o heptacampeão sérvio Novak Djokovic (8º do mundo) e o atual detentor do cobiçado troféu, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, em torno das 12h (de Brasília). Os outros semifinalistas, o alemão Alexander Zverev (3º) e o anfitrião Arthur Fery (114º), buscam final inédita na carreira, a partir das 9h30.

  • Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Tênis
    Há 1 dia
  • De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto

    Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

    Tênis
    Há 1 dia
  • De camisa branca e boné preto, Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto em jogo de Roland Garros

    Guto Miguel se junta a João Fonseca e é confirmado em torneio no Maracanãzinho

    Tênis
    Há 2 dias

    • ➡️Djokovic avança e reencontra Sinner na semifinal de Wimbledon
    ➡️Djokovic ironiza partida de Messi na Copa do Mundo
    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    continua após a publicidade
    Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner
    Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner (Reprodução)

    O duelo entre o veterano da Sérvia, de 39 anos, e o italiano, de 24, é uma reedição de uma das semifinais de 2025. Naquela ocasião, Sinner superou o adversário, por 3 sets a 0 (6/3, 6/3 e 6/4).

    ➡️ João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho
    ➡️ Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon?

  • Mikel Merino fez o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Lance! Negócios
    Há 8 horas
  • Orlando Gill comemora

    Goleiros transformam a Copa do Mundo em palco de atuações históricas

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • A vantagem, no confronto direto, é do líder do ranking, com seis triunfos em 11 partidas até aqui. Em Londres, no entanto, o heptacampeão leva a melhor, com duas vitórias em três embates. Djokovic superou o rival nas quartas de final de 2022 e na semifinal de 2023.

    continua após a publicidade

    Em Grand Slams, cada um venceu três partidas. Além das duas acima, o sérvio eliminou o oponente no mais recente confronto, na semifinal do Australian Open, em janeiro. Sinner, por sua vez, além da semifinal em Londres ano passado, superou o rival na semi em Melbourne, em 2024, e na mesma fase em Roland Garros, na temporada seguinte.

    A final masculina de Wimbledon acontece no domingo, enquanto a feminina, entre Karolina Muchova e Linda Noskova, ambas da Tchéquia, será realizada no sábado.

    continua após a publicidade

    Novak Djokovic x Jannik Sinner
    Wimbledon - Semifinal

    📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, em torno das 12h (de Brasília)
    📍Local: Quadra central.
    📺Onde assistir: ESPN e Disney+

    🤑 Aposte nos confrontos de Wimbledon!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Arthur Fery deita na grama de Wimbledon após a vaga na semifinal

    Tênis

    Zebra de Wimbledon ganha 78 posições e ameaça João Fonseca

    Há 1 dia
    Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Tênis

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    Há 1 dia
    De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto

    Tênis

    Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

    Há 2 dias
    Dia sem copa (reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Há 2 dias
    Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon

    Tênis

    Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon

    Há 2 dias
    De camisa branca e boné preto, Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto em jogo de Roland Garros

    Tênis

    Guto Miguel se junta a João Fonseca e é confirmado em torneio no Maracanãzinho

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Luisa Stefani desfalcará o Brasil na Billie Jean King Cup

    Sem João Fonseca, Brasil segue vivo em Wimbledon

    Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

    Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

    À esquerda, Djokovic levanta o braço esquerdo em sinal de agradecimento à torcida; no centro, Naomi Osaka, sorridente, comemora ponto com a mão esquerda fechada; à direita, Sinner, sério, demonstra concentração

    Djokovic, Sinner e Naomi Osaka: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (07/07)

    Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

    Zverev e Cobolli em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (06/07)

    Casper Ruud comemora classificação da Noruega contra o Brasil

    Tenista norueguês celebra vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo

    Frustração de Sabalenka durante a derrota para Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon

    Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'Só quero ficar bêbada'

    Djokovic enfrenta o russo Roman Safiullin nas oitavas de final de Wimbledon

    Filho de Djokovic dribla o tédio durante partida de Wimbledon; vídeo

    Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07)

    João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026

    Flavio Cobolli imita comemoração de Matheus Cunha em Wimbledon

    Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em Wimbledon

    Sentada, Serena Williams seca o suor com uma toalha vermelha

    Lesão tira Serena Williams do torneio de duplas em Wimbledon

    De camisa, boné, shorts, meias, tênis e munhequeiras brancos, João Fonseca aplica um forehand em jogo de Wimbledon

    Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon? Veja agenda do brasileiro

    De camisa e munhequeira brancas, João Fonseca cerra o punho para comemorar ponto em jogo de Wimbledon

    João Fonseca assume dificuldade na grama após Wimbledon: 'Tenho coisas a melhorar'