Djokovic x Sinner na semifinal de Wimbledon; horário e onde assistir Quem vencer decide, no domingo, contra Zverev ou Fery

Mais tradicional torneio de tênis do planeta, Wimbledon vai conhecer, nesta sexta-feira, seus finalistas de simples. E a mais aguardada semifinal será entre o heptacampeão sérvio Novak Djokovic (8º do mundo) e o atual detentor do cobiçado troféu, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, em torno das 12h (de Brasília). Os outros semifinalistas, o alemão Alexander Zverev (3º) e o anfitrião Arthur Fery (114º), buscam final inédita na carreira, a partir das 9h30.

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Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner (Reprodução)

O duelo entre o veterano da Sérvia, de 39 anos, e o italiano, de 24, é uma reedição de uma das semifinais de 2025. Naquela ocasião, Sinner superou o adversário, por 3 sets a 0 (6/3, 6/3 e 6/4).

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A vantagem, no confronto direto, é do líder do ranking, com seis triunfos em 11 partidas até aqui. Em Londres, no entanto, o heptacampeão leva a melhor, com duas vitórias em três embates. Djokovic superou o rival nas quartas de final de 2022 e na semifinal de 2023.

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Em Grand Slams, cada um venceu três partidas. Além das duas acima, o sérvio eliminou o oponente no mais recente confronto, na semifinal do Australian Open, em janeiro. Sinner, por sua vez, além da semifinal em Londres ano passado, superou o rival na semi em Melbourne, em 2024, e na mesma fase em Roland Garros, na temporada seguinte.

A final masculina de Wimbledon acontece no domingo, enquanto a feminina, entre Karolina Muchova e Linda Noskova, ambas da Tchéquia, será realizada no sábado.

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Novak Djokovic x Jannik Sinner

Wimbledon - Semifinal

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, em torno das 12h (de Brasília)

📍Local: Quadra central.

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

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