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Duas semanas após derrota para João Fonseca, espanhol encerra carreira

Roberto Bautista-Agut chegou ao top 10 e venceu 12 torneios de ATP como profissional

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 20:01
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Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis
Roberto Bautista-Agut com a esposa e os filhos no adeus ao tênis (Reprodução)

Derrotado por João Fonseca na estreia de Wimbledon, no dia 29 de junho, Roberto Bautista-Agut se despediu, aos 38 anos, das quadras no domingo (12). Sua última partida profissional foi na Copa do Rei, torneio-exibição em seu país, no município de Huelva.

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    Dono de 12 títulos de ATP, em todas as superfícies e semifinalista de Wimbledon em 2019 (seu maior feito em Grand Slams na carreira), o ex-número 9 do mundo e atual 180º também tem no currículo o título da Copa Davis, há sete anos, um vice-campeonato em Masters 1000 (em Xangai, em 2016), e três vitórias sobre o sérvio Novak Djokovic. Ao todo, foram 436 triunfos e 302 derrotas em torneios na ATP.

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    No adeus ao tênis profissional, no torneio mais antigo da Espanha, lançado em 1912, Agut recebeu uma medalha por seus serviços prestados à modalidade. O agora ex-tenista assistiu, em um telão, a imagens de sua carreira, ao lado dos dois filhos e da esposa.

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    • João Fonseca em ação no Maracanãzinho

    Em Wimbledon, após despachar o experiente tenista espanhol, João Fonseca derrotou, na sequência, o holandês Jesper De Jong. Na terceira rodada, no entanto, o jovem brasileiro, de 19 anos, foi superado pelo russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0. Pela boa campanha na grama britânica, o tenista da Rússia subiu nad amenos que 36 posições no ranking mundial, assumindo o 96º lugar.

    A partir de quinta-feira (16), o número 1 do Brasil joga o UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio, no Maracanãzinho. Trata-se de um torneio-exibição, que não conta pontos para o ranking.

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    O próximo torneio ATP de João Fonseca será o Masters 1000 de Montreal, a partir de dois de agosto.

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