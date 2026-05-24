João Fonseca se impõe e vence a estreia em Roland Garros
Número 1 do Brasil despacha o anfitrião Luka Pavlovic por 3 sets a 0
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Depois de pouco mais de um mês, João Fonseca fez as pazes com a vitória. Neste domingo, o número 1 do Brasil e 30º do mundo, de 19 anos, confirmou o favoritismo e venceu o anfitrião e qualifier Luka Pavlovic (240º), na estreia em Roland Garros, por 7/6 (6), 6/4 e 6/2.
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- Não estou feliz com meu nível hoje, mas com a forma como lutei e como fiquei focado na partida - disse, aind em quadra, o brasileiro.
A última vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu uma partida foi em 15 de abril: 2 a 0 sobre o francês Arthur Rinderknech, nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Desde então, o jovem carioca perdeu para o americano Ben Shelton no torneio alemão, para o espanhol Rafael Jodar na terceira rodada do Masters 1000 de Madri e para o sérvio Hamad Medjedovic na estreia em Roma.
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Rival croata na segunda rodada
Dino Prizmic, croata de 20 anos e 72º do mundo, será o rival do brasileiro na segunda rodada, na terça-feira. O confronto é inédito, e o tenista da Croácia eliminou, neste domingo, o qualifier americano Michael Zheng (146º).
Como foi a vitória do brasileiro
Diante de um rival que fazia o jogo mais importante da carreira (o primeiro em chave principal de Grand Slam) e contava com boa parte do apoio do público, o jovem carioca precisou controlar os nervos na parcial inicial. Tanto que Pavlovic, que varia bolas ofensivas com alguns balões, conquistou a quebra inicial do jogo, no sétimo game. Mas o brasileiro deu o troco em seguida e chegou a desperdiçar três set points no 12º game. No tiebreak, foi a vez de João salvar, com um smash certeiro, uma bola que daria a parcial ao adversário.
Dali em diante, o número 1 do Brasil se impôs e conquistou a primeira vitória em Slams na temporada. Em janeiro, o carioca perdera na primeira rodada do Australian Open para o americano Eliot Spizzirri.
3º set: João Fonseca 6/2
- O número 1 do Brasil se impõe novamente e vai sacar para o jogo em 5/2.
- Francês segue lutando e devolve uma das quebras.
- João Fonseca dá a passada e quebra novamente. Vai sacar em 4/1.
- Com o rival sem oferecer muita resistência, carioca saca e abre 3/1.
- Pavlovic diminui a desvantagem para 2/1.
- João confirma com facilidade e abre 2/0.
- Brasileiro começa a parcial com nova quebra.
2º set: João Fonseca 6/4
- Com um voleio preciso, o número 1 do Brasil fecha mais um set.
- Rival confirma, e brasileiro vai sacar para o set em 5/4.
- Sem sustos, João tem 5/3.
- Tenista da casa confirma, e pupilo de Guilherme Teixeira vai sacar em 4/3.
- Brasileiro confirma de zero e abre 4/2.
- João Fonseca conquista a quebra e vai sacar em 3/2.
- Número 1 do Brasil confirma o serviço e empata (2/2).
- Francês tenta novamente a curta, carioca chega e salva o break.
- João saca em 30/40.
- Luka faz novamente o serviço: 2/1.
- Sem dificuldades, brasileiro empata.
- Pavlovic confirma e faz 1/0.
1º set: João Fonseca 7/6 (6)
- O francês erra um backhand na rede, e João fecha em 8/6 o tiebreak.
- Pavlovic erra novamente, e o número 1 do Brasil tem outra chance de fechar a parcial.
- Com um smash, o brasileiro salva o primeiro set point do adversário.
- Francês retribui a gentileza, erra uma direita na rede: 5/5
- João se irrita com novo erro, isola a bola, e torcida vaia. Pavlovic vai sacar em 5/4.
- O número 1 do Brasil erra uma direita quando sacava em 4/3, e rival empata.
- Atleta da casa vai para o serviço em 2/4.
- Brasileiro abre 4/1.
- Set será decidido no tiebreak.
- João tem novo set point, mas rival salva novamente.
- Anfitrião salva os dois pontos seguintes.
- Pavlovic no saque com 15/40, e brasileiro tem dois set points.
- João faz 6/5, e oponente vai sacar sob pressão.
- Pavlovic empata em 5/5.
- Francês erra uma curta e saca em 30/30.
- Brasileiro sai das cordas novamente e vira para 5/4.
- João Fonseca saca em 15/40 e salva mais dois breaks.
- Com uma dupla-falta do anfitrião, número 1 do Brasil devolve a quebra.
- Brasileiro tem seus primeiros breaks do jogo, com anfitrião sacando em 15/40.
- Francês tem nova chance e conquista a primeira quebra do jogo. Vai sacar em 4/3.
- João Fonseca salva os dois breaks.
- Carioca, novamente pressionado, saca em 15/40.
- Pavlovic iguala em 3/3.
- Número 1 do Brasil lidera por 3/2.
- Pavlovic tem alguma dificuldade, mas confirma (2/2).
- Dessa vez sem sustos, brasileiro faz 2/1.
- De zero, anfitrião também faz o serviço.
- João Fonseca confirma o saque.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira salva o break com um erro de direita do adversário.
- Carioca faz 30/30, mas rival reage e tem o primeiro break da partida.
- Número 1 do Brasil venceu o sorteio e escolheu sacar no início do jogo.
- Brasileiro entra em seguida. E torcida grita 'João Fonseca'.
- Pavlovic é o primeiro a entrar na quadra Simonne Mathieu.
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