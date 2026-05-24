Veja números do reinado de Rafael Nadal em Roland Garros

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Na história do tênis, nunca houve uma supremacia tão grande quanto a de Rafael Nadal em Roland Garros. Muito menos em algum dos outros três Grand Slams (Australian Open, Wimbledon e US Open). Aposentado em novembro de 2024, o ídolo espanhol, invicto em finais, ergueu impressionantes14 troféus na Philippe Chatrier, a quadra central parisiense.

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Não por acaso chamado de Rei do Saibro, esse fenômeno nascido em Palma de Mallorca colecionou nada menos que 112 vitórias (90 delas em sets diretos) em 116 partidas no torneio francês. Seus títulos foram em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. Esse último, o 22º de Slam na carreira, foi, também, o 92º e derradeiro de Nadal como profissional. Aos 36 anos, naquela ocasião, ele se tornou o mais velho a triunfar no saibro sagrado de Paris, superando, na final, o norueguês Casper Ruud.

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O Rei de Paris tinha apenas 19 anos e já era o quinto do mundo quando ergueu o primeiro troféu, na decisão diante do argentino Mariano Puerta (35º), em 2005, logo em sua primeira participação. Nas quartas, o campeão despachou o suíço Roger Federer.

A edição seguinte marcou a primeira vez, em Slams, que o famoso Big 3 duelou nesse nível de torneio. Nadal superou o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final (duplo 6/4 e desistência), e o bicampeonato veio com o triunfo sobre Federer (1/6, 6/1, 6/4 e 7/6).

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Gráfico mostra números da supremacia do espanhol Rafael Nadal em Roland Garros (Reprodução)

Federer, o vice 'preferido'

O gênio nascido na Suíça, aliás, é o recordista de vices em Paris (4), por culpa exclusiva do espanhol. Em 2007, Nadal voltou a derrotar Federer (6/3, 4/6, 6/3 e 6/4), repetindo o feito em 2008 (6/1, 6/3 e 6/0) e em 2011 (7/5 7/6, 5/7 e 6/1). Na semi de 2019, o espanhol voltou a enfrentar o rival suíço. E venceu, mais uma vez.

Em 19 participações em Roland Garros, o recordista perdeu apenas 37 sets e ganhou 333. Em quatro títulos, em 2008, 2010, 2017 e 2020, o Rei de Paris triunfou sem ceder nenhuma parcial. Outro número que mostra a superioridade do espanhol no torneio: sete finais foram vencidas em sets diretos.

Djokovic, o maior algoz e vítima de Nadal em Roland Garros

Maior algoz da carreira de Nadal (31 vitórias, em 60 jogos), Djokovic, por sua vez, tem uma história peculiar com o rival em Paris. Foi o único a derrotar o recordista duas vezes em Roland Garros: nas quartas de 2015 e na semifinal de 2021. Por outro lado, foi a vítima 'preferida' do espanhol no torneio, com seis tropeços. Apenas outros dois tenistas surpreenderam o recordista Nadal na Philippe Chatrier: o sueco Robin Soderling, nas oitavas em 2009, e o alemão Alexander Zverev, na estreia há dois anos, na despedida do espanhol de Paris.

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O vice Djokovic (e) e Nadal após a final de 2012 de Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil / FFT)

A relação de Nadal com Roland Garros foi eternizada em 2025, com uma merecida homenagem ao recordista. Na ocasião, foi inaugurada uma placa, na Philippe Chatrier, exaltando suas 14 conquistas. Djokovic, Federer e o britânico Andy Murray, que completava o Big 4, prestigiaram a histórica e emocionante solenidade.

Federer, Djokovic e Murray na homenagem a Nadal em Roland Garros (Divulgação)

A placa em homenagem a Nadal na quadra central de Roland Garros