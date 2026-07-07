Sem João Fonseca, Brasil segue vivo em Wimbledon Luisa Stefani representa o país nas duplas femininas

O caminho do Brasil por Wimbledon vai muito além de João Fonseca. Apesar da eliminação do tenista de 19 anos na terceira rodada, os fãs podem seguir acreditando no título no Grand Slam inglês nas duplas femininas. A responsável por manter o sonho vivo na temporada de 2026 é Luisa Stefani.

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Brasil nas quartas de Wimbledon

A única representante do Brasil foi à quadra na manhã desta terça-feira (7), pelas oitavas de final das duplas femininas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (3ª do mundo), Luisa Stefani (7ª) superou a australiana Storm Hunter (20ª) e a norte-americana Caty McNally (46ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

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Agora, a dupla avança às quartas de final, que serão disputadas nesta terça-feira (8). As próximas adversárias serão a tcheca Anna Siskova e a polonesa Katarzyna Piter, atuais números 74 e 61 do mundo nas duplas, respectivamente. A organização ainda não definiu o horário da partida.

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)

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João Fonseca vai de Wimbledon para o Rio

A janela de competições disputadas na grama terminou para João Fonseca nesta última sexta-feira (3), com a eliminação na terceira rodada de Wimbledon. Após a derrota para o russo Roman Saifullin em sets diretos, o número 1 do Brasil e 27 do mundo volta as atenções para os torneios de quadra rápida, destaques deste segundo semestre de 2026 no circuito ATP.

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O primeiro compromisso de João Fonseca depois de Wimbledon será o UTS Rio de Janeiro, que acontece de 16 a 18 de julho, no Maracanãzinho. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 19 anos à sua cidade natal.

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