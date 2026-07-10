Luisa Stefani avança à final inédita de duplas em Wimbledon Na categoria de duplas femininas, esta é a primeira decisão de Grand Slam na carreira da brasileira

Nesta sexta-feira (10), Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski avançaram à grande final do torneio de duplas de Wimbledon. Na semifinal, a dupla venceu japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Liang En-Shuo por 2 sets a 0, nas parciais 7/5 e 6/3, após pouco mais de uma hora de duelo.

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— Super feliz com a vitória de hoje. Grande jogo da nossa parte, sacamos muito bem do começo ao fim, nos games de devolução no final de cada set conseguimos encaixar boas devoluções conseguindo colocar pressão para quebrar e fechar em dois sets, então mais um ótimo jogo, mais uma ótima performance e experiência aqui em Wimbledon. Minha primeira vez na quadra 1, uma quadra super linda e especial de jogar. Vamos com tudo pra final no domingo — celebrou a brasileira.

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O momento é um marco na carreira de Luisa Stefani. É a primeira vez que a brasileira chega à decisão de um Grand Slam na categoria de duplas femininas. Antes dela, a última vez que uma brasileira disputou a final de duplas de Wimbledon foi em 1967, em feito protagonizado por Maria Esther Bueno.

Stefani e Dabrowski aguardam a parceria vencedora entre a francesa Mladenovic e a chinesa Guo contra as também chinesas Jiang e Xu para conhecerem as adversárias da final. A disputa pelo troféu acontece neste domingo (12), a partir das 9h (de Brasília).

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Impacto para Luisa Stefani no ranking mundial

Com a campanha inédita em Wimbledon, Luisa Stefani alcançará a melhor posição de sua carreira no ranking de duplas, assumindo o 4º lugar na próxima atualização. A parceria também passará a ocupar a segunda colocação no ranking da temporada

A dupla com Dabrowski já rendeu três títulos: o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o WTA 500 de Estrasburgo, na França, e o WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra, em pisos duro, saibro e grama, respectivamente.

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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na final de duplas em Wimbledon (Foto: Reprodução)

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