João Fonseca estreia em Roland Garros; horário e onde assistir

Número 1 do Brasil, João Fonseca inicia sua segunda participação na chave principal de Roland Garros neste domingo (24), por volta das 12h (de Brasília), contra o francês Luka Pavlovic. O confronto é válido pela primeira rodada do Grand Slam de Paris, na França. A partida tem transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Atual número 30 do ranking mundial e cabeça de chave 28 do torneio, o carioca de 19 anos entra como favorito no duelo inédito. O adversário de João ocupa apenas a 240ª posição da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e recentemente foi derrotado pelo pernambucano João Lucas Reis no Challenger de Zagreb, na Croácia, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/1).

➡️ Tenistas organizam protesto em Roland Garros por maior premiação

Na projeção da chave, João Fonseca aparece na mesma série de Novak Djokovic, quarto melhor tenista da atualidade. Assim, um possível encontro entre o brasileiro e o sérvio pode acontecer já na terceira rodada, caso ambos passem de fase.

continua após a publicidade

Se superar Pavlovic, João terá pela frente o vencedor da partida entre o croata Dino Prizmic (71º) e um jogador vindo do qualifying. Já Djokovic estreia diante do anfitrião Giovanni Mpetshi Perricard (80º) e, na sequência, pode enfrentar Hugo Dellien (139º), de Gana, ou Valentin Royer (73º), da França.

➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

No ano passado, em sua estreia em Roland Garros, João Fonseca chegou até a terceira rodada, quando foi superado pelo britânico Jack Draper por 3 sets a 0 (parciais de 6/2, 6/4 e 6/2). A edição de 2026 do torneio mais luxuoso do tênis acontece até o dia 7 de junho.

continua após a publicidade

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca e seu técnico, Guilherme Teixeira, em Roland Garros (Foto: Reprodução)

João Fonseca (BRA) x Luka Pavlovic (FRA) - 1ª rodada de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, por volta das 12h (horário de Brasília)

📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.