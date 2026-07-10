Sinner volta a dominar Djokovic e vai buscar o bi de Wimbledon
Como em 2025, italiano derrota o sérvio por 3 sets a 0
Novak Djokovic, aos 39 anos, teve adiado, mais uma vez, o sonho de ampliar recorde de 24 títulos de Grand Slam. Nesta sexta-feira, tal como o que aconteceu na edição de 2025, o heptacampeão sérvio perdeu por 3 sets a 0 a semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, dessa vez por triplo 6/4.
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Domingo, às 11h30 (de Brasília), o líder do ranking vai em busca do bicampeonato em Londres contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, algoz do anfitrião Arthur Fery (114º), também por 3 sets a 0.
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Sinner e Zverev vão se enfrentar pela 15ª vez na carreira, a primeira em Wimbledon. E o italiano leva ampla vantagem no confronto direto, com 10 vitórias. O líder do ranking, aliás, venceu os últimos nove duelos contra um de seus maiores fregueses do circuito. Em abril, no saibro do Masters 1000 de Madri, na final, foi o mais recente embate entre ambos.
Flawless from Jannik Sinner. What a performance. pic.twitter.com/0LijKmAjUd— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
O líder do ranking, domingo, vai disputar a primeira final de Slam em 2026. Em janeiro, ele perdeu a semifinal do Australian Open para o sérvio e, em Roland Garros, caiu na segunda rodada, diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Djokovic, por sua vez, buscava a segunda final de Slam neste ano. No dia 1 de fevereiro, ele perdeu para Carlos Alcaraz a decisão do Australian Open. Já em Roland Garros, em maio, o sérvio parou na terceira rodada, superado pelo brasileiro João Fonseca.
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