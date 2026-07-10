Zverev ultrapassa Alcaraz no ranking com final inédita em Wimbledon Domingo, alemão busca primeiro título na grama contra Sinner ou Djokovic

Nesta sexta-feira, Alexander Zverev se tornou apenas o terceiro alemão a alcançar a final de Wimbledon na Era Aberta (desde 1968). A vitória sobre o anfitrião Arthur Fery (114° do mundo), por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (0), 6/2 e 6/4, também leva o atual campeão de Roland Garros, aos 29 anos, à vice-liderança do ranking, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz, na próxima atualização, na segunda-feira (13).

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Gráfico mostra feitos da carreira de Zverev em Grand Slams (Reprodução)

A primeira vez que tenista nascido em Hamburgo se torna o número 2 do mundo foi em junho de 2022. Em 2024 e 2025 Zverev também passou algumas semanas nessa posição, sua melhor na carreira.

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Dessa vez, o alemão foi beneficiado pela ausência de Alcaraz, atual vice-campeão em Londres, que, lesionado no punho direito, não disputou o torneio, assim como ficou de fora de Roland Garros, onde defendia o título.

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Por ora, o alemão vai chegando aos 8480 pontos, contra 8160 do tenista da Espanha.

Zverev busca o primeiro título na grama

Domingo, Zverev busca seu primeiro título na grama no currículo contra o heptacampeão sérvio Novak Djokovic, ou o atual detentor do troféum em Londres, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking. Será a quinta final de Grand Slam do alemão, que vai em busca do segundo troféu. O primeiro foi em Paris, há pouco mais de um mês.

Who does Alexander Zverev want to face in the final?#Wimbledon pic.twitter.com/9WB34OoH8I — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Na carreira, o atual número 3 do mundo tem 25 títulos, nenhum deles na grama. Até hoje, Zverev perdeu as três decisões que fez nesse piso, todas na Alemanha: em Halle (em 2016 e 2017) e em Stuttgart (2025).

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Antes de Alexander, os outros alemães que chegaram à decisão de Wimbledon foram o tricampeão Boris Becker e Michael Stich, vencedor em 1991.

Em Londres, a melhor campanha de Zverev até o ano passado, em nove participações anteriores, havia sido as oitavas de final, alcançadadas em 2024 e 2021.

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