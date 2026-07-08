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Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

Além do sérvio, Tom Brady e outros astros do esporte mundial comentaram sobre Messi

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
08/07/2026 11:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon
Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Após Novak Djokovic sobreviver à mais longa partida de quartas de final da história de Wimbledon, uma batalha de 5h15 em que venceu por 3 sets a 2, o sérvio não deixou a exaustão tirar o seu bom humor. Na entrevista coletiva, o tenista foi questionado sobre o feito de, aos 39 anos, aguentar uma batalha física daquela magnitude no mesmo dia em que Lionel Messi, também de 39 anos, liderou a Argentina em uma virada dramática por 3 a 2 na Copa do Mundo, e respondeu de forma irônica: "Seria bom jogar (apenas) 90 minutos como ele".

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    Atuação de Messi na Copa do Mundo

    A pergunta do repórter casou perfeitamente com o cenário do futebol: poucas horas antes da vitória por 3 a 2 do sérvio, Messi liderou a Argentina em uma vitória pelo mesmo placar contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O argentino perdeu um pênalti no primeiro tempo e viu o Egito fazer 2 a 0. A reação da Argentina começou somente aos 79 minutos: em quatro minutos, Messi deu uma assistência e fez um gol para empatar a partida. A virada se concretizou nos acréscimos.

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    Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Messi sorridente é levantado por companheiros de time após virada da Argentina contra o Egito na Copa (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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    • Além de Djokovic, outros grandes esportistas também abordaram a partida do craque argentino. Um dos nomes atraídos pelo assunto foi Tom Brady, o lendário ex-quarterback da NFL: nas redes sociais, o maior vencedor da história do futebol americano afirmou que a reviravolta comandada por Messi poderia superar até mesmo o seu histórico e icônico "28 a 3" no Super Bowl de 2017. O placar se refere à maior virada de um Super Bowl na história, em que Brady, com o New England Patriots, perdia para o Atlanta Falcons por 28 a 3 até a metade do terceiro quarto, mas venceu a partida por 34 a 28.

    Outros nomes da liga, como Patrick Mahomes, também se renderam à atuação do camisa 10 da Argentina. Além da NFL, Josh Hart e Jalen Brunson, campeões da NBA com o New York Knicks na última temporada, usaram as redes sociais para comentar sobre a partida. Para Hart, Messi acabou com a discussão de quem seria o melhor jogador da história.

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    Djokovic em Wimbledon

    Após a vitória contra o canadense Felix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (10), 3/6, 6/3, 6/7 (4) e 7/6 (4), o heptacampeão Novak Djokovic está a apenas duas vitórias de igualar o recorde de títulos do suíço Roger Federer em Wimbledon. Para voltar à decisão, o sérvio terá de superar o número 1 do ranking, Jannik Sinner, na sexta-feira (10).

    A partida diante do italiano será a 55ª semifinal de Grand Slam da carreira de Djokovic. Em Londres, o tenista soma 107 triunfos em 120 jogos e foi campeão em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, além de vice em 2023, 2024 (ambas com derrotas para Alcaraz) e em 2013 (superado pelo britânico Andy Murray).

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