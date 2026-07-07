logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Guto Miguel se junta a João Fonseca e é confirmado em torneio no Maracanãzinho

Campeão juvenil de Roland Garros ocupa vaga de tenista que desistiu da competição

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:38
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
De camisa branca e boné preto, Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto em jogo de Roland Garros
Aos 17 anos, Guto Miguel foi campeão de Roland Garros juvenil (Foto: Divulgação)

Campeão juvenil de Roland Garros, Guto Miguel foi anunciado nesta terça-feira (7) como novo participante do UTS Rio, torneio que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho. O tenista de 17 anos entra na chave principal no lugar do francês Ugo Humbert, que desistiu da competição por motivos pessoais.

  • Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

    Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

    Tênis
    Há 5 horas
  • Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

    Tenistória: Guto Miguel, do sobrepeso e da preguiça ao título de Roland Garros

    Tênis
    Há 4 semanas
  • A emoção de Guto Miguel com seu staff em Roland Garros (Foto Julien Crosnier/FFT)

    João Fonseca e ex-seleção brasileira parabenizam Guto Miguel

    Tênis
    Há 1 mês

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Guto chega à primeira edição sul-americana do Ultimate Tennis Showdown em meio ao momento mais importante da carreira. Em junho, o goiano se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título de simples masculino de Roland Garros entre os juniores, resultado que o colocou no topo do ranking mundial juvenil e consolidou seu nome como um dos principais talentos do tênis na atualidade.

    continua após a publicidade

    Com a participação de Guto, o Brasil ganha mais um representante da nova geração no UTS Rio. O carioca João Fonseca, número 1 do país e 27 do mundo, é mais uma atração confirmada que jogará diante da sua torcida.

    A estreia de Guto Miguel acontece no dia 16 de julho, contra o australiano Nick Kyrgios. No dia 17, o jovem volta à quadra para enfrentar o americano Brandon Nakashima, em busca de uma vaga no Final Four.

    continua após a publicidade
  • Jogadores e comissão técnica da Bélgica comemoram a classificação às quartas de final

    Jogador da Bélgica rompe ligamento e está fora da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos

    • — Estou muito feliz e honrado pelo convite para participar do UTS Rio. Vai ser uma experiência muito especial voltar a jogar diante da torcida brasileira, sentir esse carinho de perto e dividir a quadra com alguns dos melhores jogadores do mundo no Rio de Janeiro. Tenho certeza de que será um grande evento e mal posso esperar para viver esse momento com o público — declarou Guto.

    ➡️ Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon?

    Informações sobre o UTS

    UTS (Ultimate Tennis Showdown) é conhecido por apresentar um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e forte interação com o público. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o evento busca aproximar o esporte de novos fãs e proporcionar uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.

    continua após a publicidade

    ➡️ João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho

    Participantes do UTS Rio 2026

    1. João Fonseca - Brasil
    2. Guto Miguel - Brasil
    3. Nick Kyrgios - Austrália
    4. Cameron Norrie - Reino Unido
    5. Francisco Cerúndolo - Argentina
    6. Brandon Nakashima - Estados Unidos
    7. Tallon Griekspoor - Holanda
    8. Corentin Moutet - França
    Guto Miguel na vitória na final juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Guto Miguel na final juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)

    🤑 Aposte nos confrontos de Wimbledon!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luisa Stefani desfalcará o Brasil na Billie Jean King Cup

    Tênis

    Sem João Fonseca, Brasil segue vivo em Wimbledon

    Há 3 horas
    Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

    Tênis

    Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

    Há 5 horas
    À esquerda, Djokovic levanta o braço esquerdo em sinal de agradecimento à torcida; no centro, Naomi Osaka, sorridente, comemora ponto com a mão esquerda fechada; à direita, Sinner, sério, demonstra concentração

    Tênis

    Djokovic, Sinner e Naomi Osaka: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (07/07)

    Há 9 horas
    Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

    Tênis

    Zverev e Cobolli em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (06/07)

    Há 1 dia
    Casper Ruud comemora classificação da Noruega contra o Brasil

    Copa do Mundo 2026

    Tenista norueguês celebra vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo

    Há 1 dia
    Frustração de Sabalenka durante a derrota para Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon

    Tênis

    Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'Só quero ficar bêbada'

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Djokovic enfrenta o russo Roman Safiullin nas oitavas de final de Wimbledon

    Filho de Djokovic dribla o tédio durante partida de Wimbledon; vídeo

    Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07)

    João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026

    Flavio Cobolli imita comemoração de Matheus Cunha em Wimbledon

    Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em Wimbledon

    Sentada, Serena Williams seca o suor com uma toalha vermelha

    Lesão tira Serena Williams do torneio de duplas em Wimbledon

    De camisa, boné, shorts, meias, tênis e munhequeiras brancos, João Fonseca aplica um forehand em jogo de Wimbledon

    Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon? Veja agenda do brasileiro

    De camisa e munhequeira brancas, João Fonseca cerra o punho para comemorar ponto em jogo de Wimbledon

    João Fonseca assume dificuldade na grama após Wimbledon: 'Tenho coisas a melhorar'

    De camisa branca, Roman Safiullin leva as mãos ao rosto e chora após vencer João Fonseca em Wimbledon

    Algoz de João Fonseca vai às lágrimas após vitória em Wimbledon

    João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon

    João Fonseca admite superioridade de rival em Wimbledon: 'Muita pressão'

    João Fonseca gesticula na partida contra o russo Roman Safiullin em Wimbledon

    João Fonseca é dominado e se despede na terceira rodada de Wimbledon

    João Fonseca bate de direita na partida contra o russo Roman Safiullin em Wimbledon

    Veja a derrota de João Fonseca para Safiullin na 3ª rodada de Wimbledon

    João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Agut

    João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir à terceira rodada de Wimbledon

    João Fonseca em treino em Wimbledon

    João Fonseca x Roman Safiullin tem horário definido em Wimbledon