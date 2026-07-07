Guto Miguel se junta a João Fonseca e é confirmado em torneio no Maracanãzinho
Campeão juvenil de Roland Garros ocupa vaga de tenista que desistiu da competição
Campeão juvenil de Roland Garros, Guto Miguel foi anunciado nesta terça-feira (7) como novo participante do UTS Rio, torneio que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho. O tenista de 17 anos entra na chave principal no lugar do francês Ugo Humbert, que desistiu da competição por motivos pessoais.
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Guto chega à primeira edição sul-americana do Ultimate Tennis Showdown em meio ao momento mais importante da carreira. Em junho, o goiano se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título de simples masculino de Roland Garros entre os juniores, resultado que o colocou no topo do ranking mundial juvenil e consolidou seu nome como um dos principais talentos do tênis na atualidade.
Com a participação de Guto, o Brasil ganha mais um representante da nova geração no UTS Rio. O carioca João Fonseca, número 1 do país e 27 do mundo, é mais uma atração confirmada que jogará diante da sua torcida.
A estreia de Guto Miguel acontece no dia 16 de julho, contra o australiano Nick Kyrgios. No dia 17, o jovem volta à quadra para enfrentar o americano Brandon Nakashima, em busca de uma vaga no Final Four.
— Estou muito feliz e honrado pelo convite para participar do UTS Rio. Vai ser uma experiência muito especial voltar a jogar diante da torcida brasileira, sentir esse carinho de perto e dividir a quadra com alguns dos melhores jogadores do mundo no Rio de Janeiro. Tenho certeza de que será um grande evento e mal posso esperar para viver esse momento com o público — declarou Guto.
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Informações sobre o UTS
O UTS (Ultimate Tennis Showdown) é conhecido por apresentar um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e forte interação com o público. Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o evento busca aproximar o esporte de novos fãs e proporcionar uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.
➡️ João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho
Participantes do UTS Rio 2026
- João Fonseca - Brasil
- Guto Miguel - Brasil
- Nick Kyrgios - Austrália
- Cameron Norrie - Reino Unido
- Francisco Cerúndolo - Argentina
- Brandon Nakashima - Estados Unidos
- Tallon Griekspoor - Holanda
- Corentin Moutet - França
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