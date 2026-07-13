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João Fonseca corre risco de perder posição no ranking da ATP nesta semana

Brasileiro depende da campanha de Arthur Rinderknech para seguir no posto

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 12:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut
João Fonseca saca na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca manteve a 27ª colocação do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) na atualização divulgada nesta segunda-feira (13), após o encerramento de Wimbledon. Com 1.710 pontos na classificação mundial, porém, o brasileiro corre risco de perder uma posição já na próxima atualização caso o francês Arthur Rinderknech avance às quartas de final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

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    • A estabilidade de Fonseca no ranking se deve à defesa dos pontos conquistados com a campanha até a terceira rodada de Wimbledon em 2025. Sem compromissos oficiais no circuito nesta semana, o carioca acompanha de longe a movimentação dos adversários diretos na classificação.

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    Francês ameaça posição de João Fonseca

    Sem disputar torneios oficiais nesta semana, João acompanha de longe a campanha do francês Arthur Rinderknech no ATP 250 de Gstaad, na Suíça. O europeu já garantiu vaga nas oitavas de final e precisa alcançar as quartas para ultrapassar o brasileiro na classificação mundial.

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    • Caso avance mais uma rodada no torneio suíço, Rinderknech assumirá a 27ª posição e fará João cair para o 28º lugar do ranking da ATP.

    Curiosamente, o francês que ameaça a posição do brasileiro foi derrotado por João em duas oportunidades nesta temporada. O tenista carioca venceu Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo e repetiu o resultado no ATP 500 de Munique, abrindo vantagem no retrospecto entre os dois no circuito profissional.

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    João Fonseca em ação na terceira rodada de Wimbledon (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

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    Próximo compromisso será no Canadá

    Enquanto aguarda a definição do ranking, João Fonseca aproveita a semana sem competições oficiais para participar do Ultimate Tennis Showdown (UTS), torneio-exibição realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

    O retorno ao circuito da ATP está previsto para o dia 2 de agosto, quando o brasileiro disputará o Masters 1000 de Montreal, no Canadá. A tendência é que João entre diretamente na chave principal como cabeça de chave do torneio.

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