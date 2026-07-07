Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon Sérvio e italiano reeditam semi de 2025 na sexta-feira

O heptacampeão Novak Djokovic está a apenas duas vitórias de igualar o recorde de títulos do suíço Roger Federer em Wimbledon. Isso porque, nessa terça-feira, o ex-líder do ranking e atual oitavo do mundo venceu uma batalha de 5h15m contra o canadense Felix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (10), 3/6, 6/3, 6/7 (4) e 7/6 (4). Para voltar à decisão, o sérvio terá de superar o número 1 do ranking, Jannik Sinner, na sexta-feira.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon?

➡️ João Fonseca volta ao Rio de Janeiro para disputar torneio no Maracanãzinho

continua após a publicidade

Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner

A partida diante do italiano será a 55ª semifinal de Grand Slam da carreira de Djokovic, de 39 anos, a 15ª apenas na grama britânica.



➡️Guto Miguel se junta a João Fonseca em torneio no Maracanãzinho

➡️Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

"These are the moments I still play tennis for."



We're so happy you still do, @DjokerNole. pic.twitter.com/Wtjc1biLYB — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026





O sérvio e Sinner já se enfrentaram 11 vezes até hoje, com seis vitórias do italiano. Djokovic, no entanto, levou a melhor no último embate, nas semifinais do Australian Open, em janeiro, interrompendo uma sequência de cinco tropeços diante do rival.

continua após a publicidade

Djokovic perdeu a semi do ano passado para Sinner

Inclusive, a última vez que o atual número 1 do mundo derrotou o sérvio foi justamente na semifinal de Wimbledon ao passado, por 6/3, 6/3 e 6/4. Dois dias depois, diante do espanhol Carlos Alcaraz, Sinner venceu o torneio pela primeira vez na carreira.

Campeão em Londres em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, o atual oitavo do ranking também foi vice em 2023, 2024 (ambas com derrotas para Alcaraz) e em 2013 (superado pelo britânico Andy Murray). Já o italiano chegou à decisão pela primeira vez na temporada passada.

continua após a publicidade

Como se sabe, Djokovic é o recordista de títulos de Grand Slams (24). Caso vingue a derrota de 2025 contra o atual líder do ranking, o veterano sérvio, de 39 anos, estará muito perto de ampliar o recorde de troféus desse nível.