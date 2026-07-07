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Djokovic avança e encara Sinner na semifinal em Wimbledon

Sérvio e italiano reeditam semi de 2025 na sexta-feira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 19:08
Atualizado há 0 minutos
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Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon
Djokovic abre os braços para comemorar vaga na semifinal de Wimbledon (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O heptacampeão Novak Djokovic está a apenas duas vitórias de igualar o recorde de títulos do suíço Roger Federer em Wimbledon. Isso porque, nessa terça-feira, o ex-líder do ranking e atual oitavo do mundo venceu uma batalha de 5h15m contra o canadense Felix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (10), 3/6, 6/3, 6/7 (4) e 7/6 (4). Para voltar à decisão, o sérvio terá de superar o número 1 do ranking, Jannik Sinner, na sexta-feira.

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    Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner
    Gráfico mostra histórico de jogos entre Djokovic e Sinner

    A partida diante do italiano será a 55ª semifinal de Grand Slam da carreira de Djokovic, de 39 anos, a 15ª apenas na grama britânica.

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    • O sérvio e Sinner já se enfrentaram 11 vezes até hoje, com seis vitórias do italiano. Djokovic, no entanto, levou a melhor no último embate, nas semifinais do Australian Open, em janeiro, interrompendo uma sequência de cinco tropeços diante do rival.

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    Djokovic perdeu a semi do ano passado para Sinner

    Inclusive, a última vez que o atual número 1 do mundo derrotou o sérvio foi justamente na semifinal de Wimbledon ao passado, por 6/3, 6/3 e 6/4. Dois dias depois, diante do espanhol Carlos Alcaraz, Sinner venceu o torneio pela primeira vez na carreira.

    Campeão em Londres em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, o atual oitavo do ranking também foi vice em 2023, 2024 (ambas com derrotas para Alcaraz) e em 2013 (superado pelo britânico Andy Murray). Já o italiano chegou à decisão pela primeira vez na temporada passada.

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    Como se sabe, Djokovic é o recordista de títulos de Grand Slams (24). Caso vingue a derrota de 2025 contra o atual líder do ranking, o veterano sérvio, de 39 anos, estará muito perto de ampliar o recorde de troféus desse nível.

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