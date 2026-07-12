Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon Ao lado de Gabriela Dabrowski, a brasileira foi superada em sets diretos

Luisa Stefani levou o vice-campeonato nas duplas de Wimbledon. Neste domingo (12), na quadra central do All England Lawn Club, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski foram superadas em sets diretos pela francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo, com parciais de 6/3 e 7/5.

➡️Veja os lances do vice-campeonato de Luisa Stefani nas duplas de Wimbledon

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Luisa Stefani se tornou a primeira mulher brasileira a alcançar uma final de duplas em Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967, e disputou uma final de duplas femininas em um Grand Slam pela primeira vez.

continua após a publicidade

Ao lado de Gabi Dabrowski, Stefani alcançou pelo menos a semifinal em todos os Grand Slams disputados na temporada. Com a campanha na grama inglesa, ela garante a quarta colocação do ranking, sua melhor posição na carreira.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Mladenovic e Guo, com o troféu de campeãs de Wimbledon, ao lado de Dabrowski e Stefani, com os troféus de vice (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Como foi o jogo

Luisa e Gabriela demoraram para se encontrar no jogo, sofrendo duas quebras de serviço no primeiro set e chegaram a abrir 4 a 0. Mesmo quando a dupla da brasileira encaixou um rito melhor, confirmando dois games e devolvendo uma quebra, bastou às rivais administrar a vantagem para confirmar a vitória por 6/3.

O jogo ficou bem mais equilibrado no segundo set, com as duplas confirmando seus serviços até o 11º game, quando Guo marcou belo winner de devolução para quebrar o saque de Dabrowski. Assim, na sequência, Mladenovic sacou para o jogo e confirmou o título com vitória por 7/5.

continua após a publicidade

➡️Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos