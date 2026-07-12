Luisa Stefani fica com o vice na final de duplas de Wimbledon
Ao lado de Gabriela Dabrowski, a brasileira foi superada em sets diretos
Luisa Stefani levou o vice-campeonato nas duplas de Wimbledon. Neste domingo (12), na quadra central do All England Lawn Club, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski foram superadas em sets diretos pela francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo, com parciais de 6/3 e 7/5.
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Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Luisa Stefani se tornou a primeira mulher brasileira a alcançar uma final de duplas em Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967, e disputou uma final de duplas femininas em um Grand Slam pela primeira vez.
Ao lado de Gabi Dabrowski, Stefani alcançou pelo menos a semifinal em todos os Grand Slams disputados na temporada. Com a campanha na grama inglesa, ela garante a quarta colocação do ranking, sua melhor posição na carreira.
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Como foi o jogo
Luisa e Gabriela demoraram para se encontrar no jogo, sofrendo duas quebras de serviço no primeiro set e chegaram a abrir 4 a 0. Mesmo quando a dupla da brasileira encaixou um rito melhor, confirmando dois games e devolvendo uma quebra, bastou às rivais administrar a vantagem para confirmar a vitória por 6/3.
O jogo ficou bem mais equilibrado no segundo set, com as duplas confirmando seus serviços até o 11º game, quando Guo marcou belo winner de devolução para quebrar o saque de Dabrowski. Assim, na sequência, Mladenovic sacou para o jogo e confirmou o título com vitória por 7/5.
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