Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)
Brasileira entra em quadra em busca de vaga na semi das duplas nesta quarta (8)
O Brasil segue vivo em Wimbledon 2026 e será representado por Luisa Stefani na chave de duplas feminina, nesta quarta-feira (8). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a medalhista de bronze olímpica de Tóquio 2020 busca uma vaga na semifinal do Grand Slam contra a parceria formada pela tcheca Anna Sisková e pela polonesa Katarzyna Piter, em uma das partidas que vão agitar a reta decisiva do torneio em Londres, na Inglaterra.
O jogo acontece na quadra 2 do All England Club, começando logo após o término de um dos duelos de duplas masculinas, cujo início está marcado para as 9h (de Brasília).
Ainda nesta quarta (8), estão previstos os confrontos restantes das quartas nas chaves de simples masculina e feminina. Alexander Zverev e Flavio Cobolli, campeão e vice de Roland Garros, respectivamente, entram em quadra com o objetivo de dar mais um passo rumo ao título principal da temporada de grama.
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Confira a agenda do dia (quarta-feira, 8 de julho de 2026)
Simples masculino - quartas de final
Não antes de 10h10 - Taylor Fritz (EUA) x Alexander Zverev (ALE)
Não antes de 10h40 - Flavio Cobolli (ITA) x Arthur Fery (GBR)
Simples feminino - quartas de final
9h - Linda Nosková (TCH) x Elise Mertens (BEL)
9h30 - Marta Kostyuk (UCR) x Jasmine Paolini (ITA)
Duplas femininas - quartas de final
Não antes de 9h40 - Ellen Perez (AUS)/Demi Schuurs (HOL) x Shuko Aoyama (JAP)/En-shuo Liang (TPE)
Não antes de 10h10 - Anna Sisková (TCH)/Katarzyna Piter (POL) x Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN)
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Onde assistir aos jogos de Wimbledon
As partidas de Wimbledon são transmitidas em três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).
Djokovic avança e encara Sinner na semi de Wimbledon
O heptacampeão Novak Djokovic está a apenas duas vitórias de igualar o recorde de títulos do suíço Roger Federer em Wimbledon. Isso porque, nesta terça-feira (7), o ex-líder do ranking e atual oitavo do mundo venceu uma batalha de 5h15m, a mais longa quartas de final da história do torneio, contra o canadense Felix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (10), 3/6, 6/3, 6/7 (4) e 7/6 (4). Para voltar à decisão, o sérvio terá de superar o número 1 do ranking, Jannik Sinner, na sexta (9).
- São para momentos como esse que ainda jogo tênis, com certeza. Falei para meus filhos dormirem após o quarto set, e estou orgulhoso que eles ficaram, porque foi uma das melhores partidas que já fiz nessa quadra na carreira - disse Djokovic, que soma 107 triunfos em 120 jogos na grama de Londres.
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