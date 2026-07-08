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Com Luisa Stefani em ação, veja os jogos de Wimbledon 2026 hoje (08/07)

Brasileira entra em quadra em busca de vaga na semi das duplas nesta quarta (8)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 08:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De blusa polo, saia, munhequeira e viseira, Luisa Stefani segura uma raquete com a mão esquerda e, com a mão direita, cerra o punho em gesto de comemoração de ponto
Luisa Stefani está nas quartas das duplas femininas de Wimbledon 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

O Brasil segue vivo em Wimbledon 2026 e será representado por Luisa Stefani na chave de duplas feminina, nesta quarta-feira (8). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a medalhista de bronze olímpica de Tóquio 2020 busca uma vaga na semifinal do Grand Slam contra a parceria formada pela tcheca Anna Sisková e pela polonesa Katarzyna Piter, em uma das partidas que vão agitar a reta decisiva do torneio em Londres, na Inglaterra.

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    • O jogo acontece na quadra 2 do All England Club, começando logo após o término de um dos duelos de duplas masculinas, cujo início está marcado para as 9h (de Brasília).

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    Ainda nesta quarta (8), estão previstos os confrontos restantes das quartas nas chaves de simples masculina e feminina. Alexander Zverev e Flavio Cobolli, campeão e vice de Roland Garros, respectivamente, entram em quadra com o objetivo de dar mais um passo rumo ao título principal da temporada de grama.

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    Confira a agenda do dia (quarta-feira, 8 de julho de 2026)

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    • Simples masculino - quartas de final

    Não antes de 10h10 - Taylor Fritz (EUA) x Alexander Zverev (ALE)

    Não antes de 10h40 - Flavio Cobolli (ITA) x Arthur Fery (GBR)

    Simples feminino - quartas de final

    9h - Linda Nosková (TCH) x Elise Mertens (BEL)

    9h30 - Marta Kostyuk (UCR) x Jasmine Paolini (ITA)

    Duplas femininas - quartas de final

    Não antes de 9h40 - Ellen Perez (AUS)/Demi Schuurs (HOL) x Shuko Aoyama (JAP)/En-shuo Liang (TPE)

    Não antes de 10h10 - Anna Sisková (TCH)/Katarzyna Piter (POL) x Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN)

    De saias e tops grenás e viseiras brancas, Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani se cumprimentam em jogo de Roland Garros
    Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Onde assistir aos jogos de Wimbledon

    As partidas de Wimbledon são transmitidas em três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).

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    Djokovic avança e encara Sinner na semi de Wimbledon

    O heptacampeão Novak Djokovic está a apenas duas vitórias de igualar o recorde de títulos do suíço Roger Federer em Wimbledon. Isso porque, nesta terça-feira (7), o ex-líder do ranking e atual oitavo do mundo venceu uma batalha de 5h15m, a mais longa quartas de final da história do torneio, contra o canadense Felix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (10), 3/6, 6/3, 6/7 (4) e 7/6 (4). Para voltar à decisão, o sérvio terá de superar o número 1 do ranking, Jannik Sinner, na sexta (9).

    - São para momentos como esse que ainda jogo tênis, com certeza. Falei para meus filhos dormirem após o quarto set, e estou orgulhoso que eles ficaram, porque foi uma das melhores partidas que já fiz nessa quadra na carreira - disse Djokovic, que soma 107 triunfos em 120 jogos na grama de Londres.

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