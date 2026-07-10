João Fonseca estaciona no ranking após campanha em Wimbledon Nesta semana, número 1 do Brasil disputa torneio-exibição no Maracanãzinho

Além de Marcelo Melo, seu melhor amigo, pelo menos um brasileiro deve ter comemorado a vitória de Alexander Zverev sobre Arthur Fery, nesta sexta-feira, na semifinal de Wimbledon: João Fonseca. Isso porque a derrota do britânico mantém o número 1 do Brasil na mesma posição no ranking.

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Eliminado na terceira rodada em Londres, tal como ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira perderia a 27ª posição, caso Fery (114º do mundo) alcançasse sua primeira final na carreira. Por ter chegado à semifinal, o anfitrião garantiu um salto de 78 posições e vai assumir o 36º lugar na próxima segunda-feira (13).

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Com a campanha em Wimbledon, o carioca, de 19 anos, soma 16 triunfos em 28 partidas na temporada. Em Grand Slams em 2026, João Fonseca parou na estreia do Australian Open, em janeiro, e atingiu, em junho, em Roland Garros, seu maior feito até aqui em torneios desse nível, as quartas de final.

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O próximo torneio para o jovem brasileiro, pelo circuito mundial, será o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, que começa em 3 de agosto. Ano passado, quando o evento foi realizado em Toronto, João Fonseca, então 49º do mundo, parou na estreia, diante do australiano Tristan Schoolkate (103º).

João Fonseca em ação no Maracanãzinho

Nos próximos dias, o público carioca terá uma rara chance de ver o número 1 do Brasil em ação no Rio de Janeiro. Isso porque João Fonseca será uma das atrações do UTS Rio, no Maracanãzinho. Trata-se de torneio que não conta pontos para o ranking e é disputado em quatro períodos de oito minutos. Na sexta-feira, o brasileiro enfrenta o australiano Nick Kyrgios e o holandês Tallon Griekspoor.

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Em fevereiro, João Fonseca caiu nas oitavas de final do Rio Open, diante do peruano Ignacio Buse. E tudo indica que o brasileiro também estará em ação, nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, para o confronto diante da Suíça, pela Copa Davis.

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