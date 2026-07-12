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Guto Miguel leva Brasil ao topo de Wimbledon nas duplas juvenis após 12 anos

Ao lado de esloveno, brasileiro de 17 anos conquistou seu segundo Grand Slam juvenil

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 00:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guto Miguel cumprimenta o esloveno Ziga Sesko, sua dupla em Wimbledon
Guto Miguel conquistou seu segundo título juvenil em Grand Slams (Foto: Aurea Content)

Líder do ranking mundial juvenil, Luis Guto Miguel colocou o Brasil de volta no topo do torneio de duplas masculinas de Wimbledon na categoria após 12 anos, neste sábado (11). Jogando ao lado do esloveno Ziga Sesko, o goiano de 17 anos derrotou os americanos Michael Antonius e Andrew Johnson, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4), em final que durou apenas 50 minutos.

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    Com a vitória, Guto se tornou o terceiro brasileiro campeão juvenil nas duplas do Grand Slam britânico, o primeiro desde 2014. Na ocasião, Orlando Luz e Marcelo Zormann conquistaram juntos o título inédito para o país.

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    Esta é a segunda conquista de Grand Slam na carreira de Guto Miguel. Em junho, o tenista já havia impressionado ao vencer a chave de simples juvenil de Roland Garros, na França, onde alcançou o posto de número 1 do mundo.

    — Significa muito estar aqui. Nós tínhamos esse sonho de ter um título nas duplas, especialmente em um Grand Slam, e fazer isso aqui em Wimbledon significa muito para mim e para a minha dupla. Muito obrigado por jogar comigo. Nós vamos continuar trabalhando. Não foi nosso melhor em simples, mas demos o nosso melhor nas duplas. Muito obrigado a todos, principalmente aos brasileiros aqui — comemorou Guto, logo após o jogo.

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    No torneio de simples do Slam inglês, Guto se despediu ainda na segunda rodada, quando foi superado pelo americano Jack Secord por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/1 e 6/4).

    Naná e Victoria Barros ficam com o vice nas duplas femininas

    Victoria Barros e Naná posam para foto com os pratos do vice-campeonato juvenil nas duplas de Wimbledon 2026
    Victoria Barros e Naná foram vice no torneio juvenil de duplas de Wimbledon (Foto: Divulgação)

    Em uma final inédita para o Brasil, Nauhany Vitória e Victoria Barros perderam o título juvenil das duplas femininas. As jovens brasileiras enfrentaram as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova, mas foram derrotadas por 2 sets a 1 (parciais de 7/6 (7), 6/7 (5) e 10 a 6) e ficaram com o vice-campeonato após um emocionante tie-break.

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    Além de serem a primeira dupla 100% latina a chegar em uma final de Wimbledon no juvenil, Naná e Victoria são as primeiras brasileiras da história a disputarem o troféu do Grand Slam na categoria. A última vez que uma tenista do país chegou tão longe no torneio foi em 2011, quando Bia Haddad Maia caiu na semifinal.

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