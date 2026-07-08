O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva Amistosos de intertemporada, Wimbledon, Liga das Nações de Vôlei e muito mais

A Copa do Mundo entra na reta final e, nesta quarta-feira (8), terá o primeiro dia sem partidas desde o início da competição. Desde a abertura do Mundial, no dia 11 de junho, foram 27 dias consecutivos com jogos. Agora, a pausa no calendário dá espaço para outras atrações esportivas.

A Copa do Mundo entra na reta final e, nesta quarta-feira (8), terá o primeiro dia sem partidas desde o início da competição. Desde a abertura do Mundial, no dia 11 de junho, foram 27 dias consecutivos com jogos. Agora, a pausa no calendário dá espaço para outras atrações esportivas.

Entre amistosos de intertemporada do futebol brasileiro, a Liga das Nações Feminina de Vôlei e as quartas de final de Wimbledon, não faltarão opções para os fãs de esporte.

continua após a publicidade

Amistosos de intertemporada

Com a retomada do calendário do futebol brasileiro se aproximando, alguns clubes aproveitam a pausa para realizar amistosos e jogos-treino visando o restante da temporada.

Confira os principais confrontos desta quarta-feira:

Flamengo x Lausanne (Suíça) – 16h30, no Estádio Algarve, em Portugal;

– 16h30, no Estádio Algarve, em Portugal; Fluminense x Nova Iguaçu – 20h30, no Maracanã;

– 20h30, no Maracanã; Athletico-PR x Boca Juniors (Argentina) – 21h30, no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina.

Bruno Henrique marca em amistoso entre Flamengo e River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Liga das Nações Feminina de Vôlei

Após as duas primeiras etapas da Liga das Nações (VNL), a seleção brasileira inicia a terceira e última semana da fase classificatória.

A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães ocupa a segunda colocação da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos, e busca manter a boa campanha antes da fase final da competição.

continua após a publicidade

Japão x Brasil – 7h20, em Osaka, no Japão.

Wimbledon

A programação de Wimbledon também reserva grandes confrontos nesta quarta-feira. Alguns dos principais nomes do circuito profissional entram em quadra pelas quartas de final nas chaves de simples, como Alexander Zverev e Flavio Cobolli, finalistas da última edição de Roland Garros.

Simples masculino

Não antes de 10h10 - Taylor Fritz (Estados Unidos) x Alexander Zverev (Alemanha) Não antes de 10h40 - Flavio Cobolli (Itália) x Arthur Fery (Grã-Bretanha)

Simples feminino

9h - Linda Nosková (Tchéquia) x Elise Mertens (Bélgica) 9h30 - Marta Kostyuk (Ucrânia) x Jasmine Paolini (Itália)

Luisa Stefani busca vaga na semifinal

O Brasil também estará representado em Wimbledon. Luisa Stefani disputa as quartas de final das duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. As adversárias serão a tcheca Anna Sisková e a polonesa Katarzyna Piter. A partida terá início na quadra 2 do All England Club logo após o término de um dos duelos do torneio masculino de duplas, que está marcado para as 9h (de Brasília).

continua após a publicidade

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



