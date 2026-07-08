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O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

Amistosos de intertemporada, Wimbledon, Liga das Nações de Vôlei e muito mais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/07/2026 05:00
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Dia sem copa (reprodução)
Eventos do dia sem copa (reprodução)
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A Copa do Mundo entra na reta final e, nesta quarta-feira (8), terá o primeiro dia sem partidas desde o início da competição. Desde a abertura do Mundial, no dia 11 de junho, foram 27 dias consecutivos com jogos. Agora, a pausa no calendário dá espaço para outras atrações esportivas.
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A Copa do Mundo entra na reta final e, nesta quarta-feira (8), terá o primeiro dia sem partidas desde o início da competição. Desde a abertura do Mundial, no dia 11 de junho, foram 27 dias consecutivos com jogos. Agora, a pausa no calendário dá espaço para outras atrações esportivas.

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    • Entre amistosos de intertemporada do futebol brasileiro, a Liga das Nações Feminina de Vôlei e as quartas de final de Wimbledon, não faltarão opções para os fãs de esporte.

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    Amistosos de intertemporada

    Com a retomada do calendário do futebol brasileiro se aproximando, alguns clubes aproveitam a pausa para realizar amistosos e jogos-treino visando o restante da temporada.

    Confira os principais confrontos desta quarta-feira:

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    • Flamengo x Lausanne (Suíça) – 16h30, no Estádio Algarve, em Portugal;
    • Fluminense x Nova Iguaçu – 20h30, no Maracanã;
    • Athletico-PR x Boca Juniors (Argentina) – 21h30, no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina.
    Bruno Henrique marca em amistoso entre Flamengo e River Plate
    Bruno Henrique marca em amistoso entre Flamengo e River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Liga das Nações Feminina de Vôlei

    Após as duas primeiras etapas da Liga das Nações (VNL), a seleção brasileira inicia a terceira e última semana da fase classificatória.

    A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães ocupa a segunda colocação da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos, e busca manter a boa campanha antes da fase final da competição.

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    • Japão x Brasil – 7h20, em Osaka, no Japão.

    Wimbledon

    A programação de Wimbledon também reserva grandes confrontos nesta quarta-feira. Alguns dos principais nomes do circuito profissional entram em quadra pelas quartas de final nas chaves de simples, como Alexander Zverev e Flavio Cobolli, finalistas da última edição de Roland Garros.

    Simples masculino

    1. Não antes de 10h10 - Taylor Fritz (Estados Unidos) x Alexander Zverev (Alemanha)
    2. Não antes de 10h40 - Flavio Cobolli (Itália) x Arthur Fery (Grã-Bretanha)

    Simples feminino

    1. 9h - Linda Nosková (Tchéquia) x Elise Mertens (Bélgica)
    2. 9h30 - Marta Kostyuk (Ucrânia) x Jasmine Paolini (Itália)

    Luisa Stefani busca vaga na semifinal

    O Brasil também estará representado em Wimbledon. Luisa Stefani disputa as quartas de final das duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. As adversárias serão a tcheca Anna Sisková e a polonesa Katarzyna Piter. A partida terá início na quadra 2 do All England Club logo após o término de um dos duelos do torneio masculino de duplas, que está marcado para as 9h (de Brasília).

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    Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)
    Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)

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