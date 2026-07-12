Sinner vence Zverev, mantém 'freguesia' e é bicampeão de Wimbledon Número 1 do mundo supera batalha de quase quatro horas e chega a 10 jogos de invencibilidade contra o alemão

Jannik Sinner entrou em quadra neste domingo (12) para defender o título de Wimbledon, e cumpriu a missão ao vencer Alexander Zverev por 3 sets a 1, com parciais de 6/7(7), 7/6(2), 6/3 e 6/4. Em uma batalha épica de 3h42 min, o número 1 do tênis mundial fez jus à posição que ocupa no ranking da ATP e conquistou o bicampeonato do Grand Slam britânico.

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Com o resultado, Sinner amplia a invencibilidade diante do rival alemão, que não sabe o que é derrotá-lo há 10 jogos — desde a quarta rodada do US Open de 2023. Desde então, o italiano levou a melhor em todos os confrontos, sendo quatro deles em finais.

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Este é o quinto Grand Slam da carreira Jannik Sinner. O tenista foi duas vezes campeão do Australian Open (2024 e 2025), uma do US Open (2024) e, agora, conquista Wimbledon novamente. Resta apenas Roland Garros, onde bateu na trave ao perder a decisão para Carlos Alcaraz no ano passado.

Na corrida pelo troféu, Sinner bateu Miomir Kecmanovic, da Sérvia; Nuno Borges, de Portugal; Jenson Brooksby, dos Estados Unidos; Shintaro Mochizuki, do Japão; Jan-Lennard Struff, da Alemanha; e o sérvio Novak Djokovic, heptacampeão do evento principal da temporada de grama.

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Zverev, que vinha de seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, será o novo segundo colocado do ranking mundial a partir desta segunda-feira (13). A classificação para a final de Wimbledon foi o suficiente para colocar "Sasha" à frente de Carlos Alcaraz já na próxima atualização.

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Como foi o jogo?

Em um início de partida marcado pelo equilíbrio, os dois primeiros sets foram decididos apenas no tie-break. Zverev levou o primeiro, enquanto Sinner saiu vitorioso no segundo, deixando tudo igual.

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No terceiro set, o jogo estava empatado em três games para cada lado quando Zverev escorregou e caiu na grama, sentindo o joelho na sequência. O alemão retornou, mas sem o mesmo rendimento de antes das dores, e viu o adversário quebrar o serviço e vencer por 6/3.

Já na quarta parcial, Zverev tentou esboçar uma reação, mas o italiano soube assegurar a vantagem e fechou a parcial em 6/4, com direito a uma disputa emocionante nos games finais.

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Jannik Sinner vence Alexander Zverev na final de Wimbledon 2026 (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

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