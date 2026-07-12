Ao vivo: Luisa Stefani disputa final de duplas em Wimbledon Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski, disputa o título de duplas de Wimbledon, na manhã deste domingo (12). As duas enfrentam Kristina Mladenovic e Hanyu Guo, na quadra central, a partir das 9h (horário de Brasília).

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Jogadoras Sets 1º Set 2º Set Hanyu/Mladenovic Stefani/Dabrowski

1º set

Jogadores Sets 1º Set Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Hanyu/Mladenovic ﻿ 5

🎾

40

(P)

40

(BP) 🎾

40

(P) 40

(BP) 🎾

(P) Stefani/Dabrowski ﻿ 0 15 🎾

15

30 🎾

30 40

Hanyu ataca cruzado e dupla confirma o serviço Mladenovic pontua no voleio e dupla tem vantagem Dupla falta de Hanyu - 30/40 Smash de Hanyu fica na rede - 30/30 Hanyu vai para o serviço Stefani para na rede, nova quebra para Hanyu/Mladenovic Luisa acerta smash, sem devolução para as adversárias - 30/30 Devolução para fora de Gabi Dabrowski, Hanyu/Mladenovic confirmam o serviço. Mladenovic encaixa boa devolução e consegue a primeira quebra Dabrowski vai para o serviço Hanyu e Mladenovic confirmam primeiro game por 40/15 Hanyu inicia no serviço

Pré-jogo

Luisa Stefani é a primeira mulher brasileira em uma final de duplas de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967

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Luisa Stefani disputa a final de duplas de Wimbledon ao lado de Gabriela Dabrowski (Foto: Reprodução)

Campanha de Stefani e Dabrowski em Wimbledon

Com a parceria retomada no início deste ano, Stefani e Dabrowski avançaram à decisão do Grand Slam britânico sem perder sets, mantendo a sintonia das competições anteriores. A dupla parou na semifinal do Australian Open e de Roland Garros, mas levantou outros três troféus de WTA na temporada — um deles no Aberto de Eastbourne, torneio que antecedeu o principal evento da temporada de grama.

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Medalhista de bronze em Tóquio 2020, a brasileira faz sua melhor campanha na grama do All England Club, enquanto a parceira traz a experiência de duas finais no Slam inglês — em 2019, com a chinesa Xu Yifan, e em 2024, com a neozelandesa Erin Routliffe, sendo vice em ambas as oportunidades.

🎾✅ Ficha técnica

Final de Wimbledon 2026

Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN) x Kristina Mladenovic (FRA)/Guo Hanyu (CHN)

📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 9h (de Brasília)

📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

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