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Ao vivo: Luisa Stefani disputa final de duplas em Wimbledon

Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
12/07/2026 09:06
Atualizado há 0 minutos
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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski em ação em Wimbledon
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na final de duplas em Wimbledon (Foto: Reprodução)

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski, disputa o título de duplas de Wimbledon, na manhã deste domingo (12). As duas enfrentam Kristina Mladenovic e Hanyu Guo, na quadra central, a partir das 9h (horário de Brasília).

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    JogadorasSets1º Set2º Set

    Hanyu/Mladenovic

    Stefani/Dabrowski

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    1. Hanyu ataca cruzado e dupla confirma o serviço
    2. Mladenovic pontua no voleio e dupla tem vantagem
    3. Dupla falta de Hanyu - 30/40
    4. Smash de Hanyu fica na rede - 30/30
    5. Hanyu vai para o serviço
    6. Stefani para na rede, nova quebra para Hanyu/Mladenovic
    7. Luisa acerta smash, sem devolução para as adversárias - 30/30
    8. Devolução para fora de Gabi Dabrowski, Hanyu/Mladenovic confirmam o serviço.
    9. Mladenovic encaixa boa devolução e consegue a primeira quebra
    10. Dabrowski vai para o serviço
    11. Hanyu e Mladenovic confirmam primeiro game por 40/15
    12. Hanyu inicia no serviço

    Pré-jogo

    • Luisa Stefani é a primeira mulher brasileira em uma final de duplas de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967

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    Com a perna direita no chão e a esquerda no ar, Luisa Stefani conclui movimento de saque em jogo de Wimbledon
    Luisa Stefani disputa a final de duplas de Wimbledon ao lado de Gabriela Dabrowski (Foto: Reprodução)

    Campanha de Stefani e Dabrowski em Wimbledon

    Com a parceria retomada no início deste ano, Stefani e Dabrowski avançaram à decisão do Grand Slam britânico sem perder sets, mantendo a sintonia das competições anteriores. A dupla parou na semifinal do Australian Open e de Roland Garros, mas levantou outros três troféus de WTA na temporada — um deles no Aberto de Eastbourne, torneio que antecedeu o principal evento da temporada de grama.

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    Medalhista de bronze em Tóquio 2020, a brasileira faz sua melhor campanha na grama do All England Club, enquanto a parceira traz a experiência de duas finais no Slam inglês — em 2019, com a chinesa Xu Yifan, e em 2024, com a neozelandesa Erin Routliffe, sendo vice em ambas as oportunidades.

    🎾✅ Ficha técnica

    Final de Wimbledon 2026

    Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN) x Kristina Mladenovic (FRA)/Guo Hanyu (CHN)

    📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 9h (de Brasília)
    📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra
    📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

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