Ao vivo: Luisa Stefani disputa final de duplas em Wimbledon
Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski, disputa o título de duplas de Wimbledon, na manhã deste domingo (12). As duas enfrentam Kristina Mladenovic e Hanyu Guo, na quadra central, a partir das 9h (horário de Brasília).
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|Jogadoras
|Sets
|1º Set
|2º Set
Hanyu/Mladenovic
Stefani/Dabrowski
1º set
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Game 4
|Game 5
|Game 6
|Game 7
|Game 8
Hanyu/Mladenovic
5
🎾
40
🎾
Stefani/Dabrowski
0
15
🎾
30
🎾
40
- Hanyu ataca cruzado e dupla confirma o serviço
- Mladenovic pontua no voleio e dupla tem vantagem
- Dupla falta de Hanyu - 30/40
- Smash de Hanyu fica na rede - 30/30
- Hanyu vai para o serviço
- Stefani para na rede, nova quebra para Hanyu/Mladenovic
- Luisa acerta smash, sem devolução para as adversárias - 30/30
- Devolução para fora de Gabi Dabrowski, Hanyu/Mladenovic confirmam o serviço.
- Mladenovic encaixa boa devolução e consegue a primeira quebra
- Dabrowski vai para o serviço
- Hanyu e Mladenovic confirmam primeiro game por 40/15
- Hanyu inicia no serviço
Pré-jogo
- Luisa Stefani é a primeira mulher brasileira em uma final de duplas de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967
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Campanha de Stefani e Dabrowski em Wimbledon
Com a parceria retomada no início deste ano, Stefani e Dabrowski avançaram à decisão do Grand Slam britânico sem perder sets, mantendo a sintonia das competições anteriores. A dupla parou na semifinal do Australian Open e de Roland Garros, mas levantou outros três troféus de WTA na temporada — um deles no Aberto de Eastbourne, torneio que antecedeu o principal evento da temporada de grama.
Medalhista de bronze em Tóquio 2020, a brasileira faz sua melhor campanha na grama do All England Club, enquanto a parceira traz a experiência de duas finais no Slam inglês — em 2019, com a chinesa Xu Yifan, e em 2024, com a neozelandesa Erin Routliffe, sendo vice em ambas as oportunidades.
🎾✅ Ficha técnica
Final de Wimbledon 2026
Luisa Stefani (BRA)/Gabriela Dabrowski (CAN) x Kristina Mladenovic (FRA)/Guo Hanyu (CHN)
📅 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 9h (de Brasília)
📍 Local: All England Club, em Londres, na Inglaterra
📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)
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