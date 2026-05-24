AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca em Roland Garros



João Fonseca, após três derrotas consecutivas, estreia neste domingo em Roland Garros. O adversário do número 1 do Brasil é o francês Luka Pavlovic, apenas o 240º do mundo. O Lance! acompanha o inédito duelo ao vivo.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set 3º set João Fonseca 3 Luka Pavlovic 3

1º set

Pavlovic iguala em 3/3. Número 1 do Brasil lidera por 3/2. Pavlovic tem alguma dificuldade, mas confirma (2/2). Dessa vez sem sustos, brasileiro faz 2/1. De zero, anfitrião também faz o serviço. João Fonseca confirma o saque. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira salva o break com um erro de direita do adversário. Carioca faz 30/30, mas rival reage e tem o primeiro break da partida. Número 1 do Brasil venceu o sorteio e escolheu sacar no início do jogo. Brasileiro entra em seguida. E torcida grita 'João Fonseca'. Pavlovic é o primeiro a entrar na quadra Simonne Mathieu.

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Enquanto o jovem brasileiro, de 19 anos, busca a sétima vitória em 12 jogos em Grand Slams, o anfitrião, aos 26, que furou o qualifying, vai debutar em torneio desse nível.

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Em janeiro, no Australian Open, o brasileiro sofreu sua única derrota em estreias em Slams, diante do americano Eliott Spizzirri.

Rival perdeu para João Reis e Felipe Meligeni

Embora nunca tenha enfrentado o número 1 do Brasil, Pavlovic não guarda boas recordações de tenistas do país. Há duas semanas, o francês foi superado pelo pernambucano João Lucas Reis (202º), na estreia do Challenger de Zagreb, na Croácia.

Em abril do ano passado, o tenista francês perdeu a final do Challenger da Cidade do México para o paulista Felipe Meligeni (vídeo abaixo), em mais um torneio no saibro, como Roland Garros e a disputa croata.

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João Fonseca defende a terceira rodada

João Fonseca estreou em Paris ano passado, alcançando a terceira rodada, mesma fase que ele atingiu em Wimbledon, seu melhor resultado até aqui em eventos dessa grandeza.

Dessa vez, o número 1 do Brasil retorna à capital francesa após perder para o americano Ben Shelton nas quartas de final do ATP 500 de Munique, para o espanhol Rafael Jodar na terceira rodada do Masters 1000 de Madri e para o sérvio Hamad Medjedovic na estreia em Roma.

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