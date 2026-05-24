Qual a relação entre a aviação francesa e o principal torneio de tênis no saibro do planeta? Acertou quem respondeu Roland Garros. Afinal, o Grand Slam, que começa neste domingo, em Paris, leva o nome do pioneiro da aviação no país e piloto de caça.

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Eugene Adrien Roland Georges Garros nasceu em Saint-Denis, em 6 de outubro de 1888. Entre outras proezas, foi o primeiro piloto a atravessar, sem escalas, o Mar Mediterrâneo, em 1913. A proeza, que começou em Saint-Raphaël e terminou em Túnis, durou históricas 7 horas e 47 minutos.

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No ano seguinte, Roland Garros alistou-se ao exército francês e defendeu o país na 1ª Guerra Mundial.

O herói da aviação francesa também fez uma breve e histórica passagem pelo Brasil. Em 1912, realizou o primeiro voo São Paulo-Santos-São Paulo.

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Roland Garros foi prisioneiro de guerra e, após algumas tentativas e três anos, escapou de um campo na Alemanha. Mas, no dia 5 de outubro de 1918, na véspera de seu 30º aniversário, foi morto ao ser atingido durante voo nas Ardenas.

Homenagem a Roland Garros com estátua

Em 2021, Roland Garros recebeu uma homenagem no Grand Slam francês, com a inauguração de uma estátua de aço de seis metros de altura.

- Estamos muito orgulhosos por receber esta maravilhosa estátua, criada por Caroline Brisset, uma artista muito talentosa com um dom para tocar as pessoas. Esta escultura é uma bela homenagem a Roland Garros e é merecida, dado seu status de pioneiro da aviação e herói da Primeira Guerra Mundial. Isso nos permitirá oferecer uma saudação duradoura a um homem extraordinário que deu seu nome tanto ao nosso torneio quanto ao nosso estádio - celebrou o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton.

