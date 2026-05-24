AO VIVO: Siga a estreia de Bia Haddad em Roland Garros
Brasileira enfrenta a britânica Francesca Jones
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Semifinalista em 2023, Bia Haddad Maia está em quadra na estreia em Roland Garros. A número 1 do Brasil e 105º do mundo encara a britânica Francesca Jones (102ª). O Lance! acompanha o jogo ao vivo.
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Quem avançar enfrenta a tcheca Marie Bouzkova (28ª), responsável pela eliminação da qualifier italiana Lucia Bronzetti (172ª), por 6/3 e 6/1.
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
|3º Set
Bia Haddad
1
6
6 (4)
1
Francesca Jones
1
1
7
0
3º set
- Bia começa parcial decisiva com quebra.
2º set: Jones 7/6 (4)
- Bia Haddad erra devolução, e adversária fecha em 7/4.
- Jones lidera por 5/3.
- Paulistana diminui desvantagem para 4/2.
- Com uma dupla-falta de Bia, oponente faz 4/1.
- Britânica abre 3/1.
- Bia sai do buraco e leva a parcial para o tiebreak.
- Com um winner, a semifinalista de 2023 salva novo set point.
- Paulistana devolve saque na rede, e britânica tem novo set point no saque.
- Brasileira salva um set point com um erro da adversária.
- Jones se impõe novamente e vai sacar para o set em 6/5.
- Brasileira reage e devolve a quebra: 5/5.
- Bia sofre novo break, e adversária vai sacar em 5/4.
- Britânica confirma e volta a empatar o set (4/4).
- A número 1 do Brasil sofre nova quebra.
- Com uma dupla-falta da rival, a brasileira conquista novo break e vai servir em 4/2.
- Bia confirma e volta a liderar. Agora, por 3/2.
- Jones reage e empata a parcial em 2/2.
- A brasileira sofre a primeira quebra do jogo.
- Número 1 do Brasil quebra novamente e abre 2/0.
- Bia começa o segundo set confirmando o serviço.
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1º set: Bia Haddad 6/1
- Brasileira não dá chances e fecha o set com facilidade.
- Bia Haddad confirma e tem 5/1.
- Número 1 do Brasil quebra de novo e abre 4/1.
- Paulistana salva um break e abre 3/1.
- Tenista britânica confirma e diminui a desvantagem para 2/1.
- Bia Haddad confirma em seguida e abre 2/0.
- A brasileira começou o jogo com quebra de serviço.
Depois de Bia Haddad, João Fonseca em quadra
Os dois representantes do Brasil nas simples jogam neste domingo em Roland Garros. Em torno das 12h (de Brasília), João Fonseca encara o francês Luka Pavlovic (240º do mundo). Os dois entram em quadra logo após a disputa entre o tcheco Jakub Mensik e o anfitrião Titouan Droguet.
Enquanto o jovem brasileiro, de 19 anos, busca a sétima vitória em 12 jogos em Grand Slams, o anfitrião, aos 26, que furou o qualifying, vai debutar em torneio desse nível.
Em janeiro, no Australian Open, o brasileiro sofreu sua única derrota em estreias em Slams, diante do americano Eliott Spizzirri.
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