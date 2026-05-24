AO VIVO: Siga a estreia de Bia Haddad em Roland Garros

Bia Haddad erra devolução, e adversária fecha em 7/4.

Jones lidera por 5/3.

Paulistana diminui desvantagem para 4/2.

Com uma dupla-falta de Bia, oponente faz 4/1.

Britânica abre 3/1.

Bia sai do buraco e leva a parcial para o tiebreak.

Com um winner, a semifinalista de 2023 salva novo set point.

Paulistana devolve saque na rede, e britânica tem novo set point no saque.

Brasileira salva um set point com um erro da adversária.

Jones se impõe novamente e vai sacar para o set em 6/5.

Brasileira reage e devolve a quebra: 5/5.

Bia sofre novo break, e adversária vai sacar em 5/4.

Britânica confirma e volta a empatar o set (4/4).

A número 1 do Brasil sofre nova quebra.

Com uma dupla-falta da rival, a brasileira conquista novo break e vai servir em 4/2.

Bia confirma e volta a liderar. Agora, por 3/2.

Jones reage e empata a parcial em 2/2.

A brasileira sofre a primeira quebra do jogo.

Número 1 do Brasil quebra novamente e abre 2/0.