AO VIVO: João Fonseca busca vaga às quartas de final em Munique

Brasileiro vem de triunfo sobre o chileno Tabilo

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
05:45
João Fonseca em treino no ATP 500 de Munique (Foto: DIvulgação)
Tal como na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, semana passada, João Fonseca reencontra, nesta quarta, o francês Arthur Rinderknech (26º do mundo, de 30 anos). Dessa vez, o confronto vale vaga às quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O Lance! acompanha o duelo ao vivo, a partir das 6h (de Brasília).

Na terça-feira, o número 1 do Brasil e 35 do mundo quebrou escrita contra o chileno Alejandro Tabilo, de quem havia perdido as duas primeiras partidas na carreira, a mais recente foi na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. O troco foi por 7/6 e 6/3.

Vale lembrar que o carioca, de 19 anos, chegou à cidade alemã embalado pela sua melhor campanha na carreira em Masters 1000. Em Monte Carlo, João Fonseca só parou nas quartas de final, tirando um set do número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, em confronto inédito. O tenista da Alemanha, por sinal, é o principal cabeça de chave em Munique e só poderá reencontrar o brasileiro numa provável decisão.

Se passar, João Fonseca terá duelo inédito nas quartas

Caso derrote novamente o tenista francês, o brasileiro fará um duelo inédito nas quartas de final, contra o americano Ben Shelton (6º, de 23 anos) ou o belga Alexander Blockx (72º, de 21 ). Os dois se enfrentam em torno das 10h (de Brasília) desta quarta-feira.

