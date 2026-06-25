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Vini Jr supera desconfiança e alcança patamar dos maiores astros da Copa do Mundo

Atacante, enfim, repete com a camisa verde-amarela o desempenho no Real Madrid

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 12:46
Atualizado há 2 minutos
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Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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Vini Jr superou a desconfiança do torcedor brasileiro com o início arrebatador na Copa do Mundo de 2026: em três jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. O status de craque mundial alcançado com o Real Madrid, que levou à consagração como melhor do mundo pela Fifa em 2024, conflitava com o desempenho inconstante com a camisa da Seleção Brasileira. Não mais. O começo de campanha no Mundial mostra que o ex-Flamengo não deve nada aos maiores da atualidade.

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    Vini Jr entre os mais influentes da Copa do Mundo

    A estreia de Vini Jr nesta Copa do Mundo foi bastante representativa de seu papel na Seleção Brasileira: em jogo coletivamente ruim do Brasil, o empate por 1 a 1 com Marrocos só foi possível graças ao seu golaço. Contra o Haiti, foi a flecha ao arrancar e balançar as redes após bom passe de Paquetá, e o arco ao acionar brilhantemente Matheus Cunha, que ainda marcou outro gol em rebote de finalização de Vinícius. Por fim, diante da Escócia, o astro do Real Madrid registrou seu nome na súmula mais duas vezes: um gol driblando o goleiro e outro de cabeça. Um vasto repertório.

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães golaço marcado pelo Brasil na estreia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Assim, já soma cinco participações em gols e lidera o quesito ao lado de Lionel Messi e Deniz Undav. Além disso, foi eleito o melhor jogador em campo nos três jogos da Seleção Brasileira e pressiona outros que conseguiram o mesmo nas duas primeiras rodadas, como Messi e Haaland. Por tudo isso, já se coloca definitivamente entre os candidatos a craque do torneio.

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    A Fifa passou a divulgar os chamados "Power Rankings" do Mundial, que atribuem classificações ao desempenho dos jogadores em três aspectos: ataque, criatividade e defesa. No quesito ofensivo, Vini Jr tem nota média 7.93 e só fica atrás de Messi, Undav e Mbappé.

    Influência direta de astros em suas seleções

    1. Lionel Messi - 100% (marcou os cinco gols da Argentina)
    2. Vini Jr - 71% (participou de cinco dos sete gols do Brasil)
    3. Mbappé - 66% (marcou quatro dos seis gols da França)
    4. Haaland - 57% (marcou quatro dos sete gols da Noruega)
    Vini Jr com o troféu de melhor em campo em Brasil x Marrocos ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno
    Vini Jr recebe de Ronaldo Fenômeno o troféu de melhor em campo em Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução / X)

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    Amor pelos grandes palcos

    Vini Jr começa a desenvolver uma relação especial com a Copa do Mundo, como construiu com a Champions League, maior competição de clubes do planeta, da qual foi campeão pelo Real Madrid em 2021/22 e 2023/24. A temporada do primeiro título representou uma virada de chave na carreira do brasileiro, que assumiu de vez o protagonismo no gigante espanhol.

    Desde então, segundo o "SofaScore", anotou 30 gols e deu 22 assistências em 61 jogos no torneio. Para a Uefa, os números são até maiores, pois também considera pênaltis sofridos e chutes que gerem rebote como assistências. O fato é que o brasileiro contribuiu diretamente para mais gols que qualquer outro jogador no período, com desempenho estatisticamente superior até ao de outras competições disputadas na Espanha, teoricamente mais fáceis.

    Vini Jr nas últimas temporadas pela Champions League

    1. 2021/22 - 4 gols e 6 assistências em 13 jogos
    2. 2022/23 - 7 gols e 5 assistências em 12 jogos
    3. 2023/24 - 6 gols e 4 assistências em 10 jogos
    4. 2024/25 - 8 gols e 2 assistências em 12 jogos
    5. 2025/26 - 5 gols e 5 assistências em 14 jogos
    Vini Jr beija troféu da Champions League
    Vini Jr beija troféu da Champions League, conquistado com o Real Madrid (Foto: Ina Fassbender / AFP)

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    O apreço do ex-Flamengo pelos maiores palcos do futebol também já se prova na Copa do Mundo. No ciclo até o Mundial de 2022, não era titular absoluto sob comando de Tite, mas conquistou vaga no onze inicial devido à evolução assustadora com a camisa do Real Madrid no ano anterior. Em quatro jogos no torneio, marcou um gol e deu duas assistências, participando direta ou indiretamente de quase todos os gols do Brasil na campanha.

    No entanto, o quatriênio seguinte foi marcado por dificuldades em repetir pela seleção o nível apresentado em seu clube. Atuações de pouco brilho nas últimas edições da Copa América e das Eliminatórias levantaram desconfiança sobre a sua capacidade de liderar tecnicamente o Brasil na competição mais importante. Mas três jogos bastaram para fazer o que todos ansiavam há quatro anos. Agora, já são cinco gols em Mundiais — com mais dois, já superaria o total de vezes em que balançou as redes nas outras 45 partidas pela Seleção Brasileira.

    Enfim, o torcedor brasileiro é apresentado ao Vini Jr melhor do mundo. Mesmo a chegada do velho conhecido Carlo Ancelotti, seu comandante nos dois títulos europeus, não havia sido suficiente para que o atacante repetisse o brilho vestindo verde-amarelo. Ainda assim, o técnico sempre bancou seu protagonismo. E o resultado está aí: um time confortável em ser dependente de Vinícius.

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